Es geht los mit dem Lieblingsgegner

Es geht wieder los! Knapp 70 Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel startet der SC Retz am kommenden Freitag zu Hause gegen Haitzendorf in die neue Saison. Nur drei Tage später wartet in der Doppelrunde das Auswärtsspiel in Kilb. Wir haben alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Saisonstart:

Wie lief die Vorbereitung?

Für Neo-Coach Andreas Haller „zufriedenstellend“, sprich seine komplett neuformierte Mannschaft ist auf einem guten Weg, allerdings braucht es noch seine Zeit, bis sich alles eingespielt hat und alle Spieler auf demselben Fitnesslevel sind. Die Testspiele erfüllten dabei ihren Zweck und die Leistungen wurden auch immer besser. Die Generalprobe gegen den Gebietsligisten aus Neudorf war laut Haller trotz des 3:0-Sieges aber ein Rückschritt. „Darüber müssen wir noch reden“, war der Trainer vor allem mit der Einstellung und der Erfüllung von taktischen Vorgaben nicht zufrieden.

Wie machen sich die Neuen?

Quer durch die Bank gut, wenngleich die Automatismen im Zusammenspiel noch nicht alle greifen. Positiv zum Beispiel die Routine und Führungsqualitäten eines Andreas Strapajevic, die Abschlussstärken eines Patrick Krammer oder die Vielseitigkeit eines Oktay Yendi.

Wie breit ist der Kader aufgestellt?

Nach dem Bänderriss von Maximilian Kaim und ein paar kleineren Wehwehchen bei anderen Spielern wie Noah Schindler oder Justin Mwatero konstatiert Haller: „Viel darf jetzt nicht mehr passieren.“ Anders formuliert: Die Kaderbreite der Retzer ist im Vergleich zur Vorsaison nur unwesentlich höher geworden.

Wer ist eigentlich Kapitän?

Da hat Haller die Schleife bei Mittelfeldmotor und Publikumsliebling Christopher Ledineg belassen, sein Stellvertreter ist der Abwehrboss, Daniel Murtinger.

Wer sind die Auftaktgegner?

Am Freitag wartet Haitzendorf, der absolute Lieblingsgegner der Retzer in der Landesliga. Warum? Weil man seit 14 (!) Jahren kein Pflichtspiel gegen die Wachauer mehr verloren hat. In neun Partien gab es sechs Siege und drei Unentschieden, einzig in einem Freundschaftsspiel im Juli 2021 gab es einmal eine 1:2-Niederlage. „Dennoch müssen wir höllisch aufpassen, denn sie haben sich gut verstärkt. Aber klar, unser Anspruch sind drei Punkte zu Hause“, so Haller.

Am Montagabend wartet dann Kilb, fünftbeste Frühjahrsmannschaft und mit breiter Brust wartend.

Und was ist das Saisonziel?

„Besser als in der Vorsaison, aber wer mich kennt, weiß, dass ich so weit vorne wie möglich landen will. Ich glaube, ein Top-drei Platz ist drinnen“, stapelt Haller gar nicht erst tief. Das offizielle Saisonziel der Vereinsleitung verkündet Mischling: „Unter die Top Fünf.“