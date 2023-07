Haller ist vom Willen und Engagement begeistert

Trainingswoche zwei beim SC Retz und der neue Trainer, Andreas Haller, ist von seiner Mannschaft angetan: „Die Burschen sind willig und ziehen alle mit. Aber ich sage immer, das ist ein Prozess, der dauert und nicht von heute auf morgen geht.“ Was ist alles passiert?

Der Innenverteidigermangel

Im Test gegen Bisamberg spielten Christopher Ledineg und Niklas Hacker in der Abwehrmitte, was den Ausfällen von Daniel Murtinger, Noah Schindler und Maximilian Kaim geschuldet war. Ersterer steht kurz vor der Rückkehr in den Kader, Zweiterer ist angeschlagen, eine Untersuchung Anfang der Woche soll Klarheit bringen. Nur bei Drittem, dem 21-jährigen Kaim, schaut es nicht gut aus, er hat sich eine schwerere Knöchelverletzung zugezogen, es besteht nämlich der Verdacht auf Bänderriss. Damit scheint eine längere Pause fix.

Die Trainerrückkehr

Direkt vom Flieger auf den Sportplatz kam auch Ex-Trainer Rene Hieblinger mit seinem neuen Verein Bisamberg, zum ersten Mal sah er seinem neuen Team dabei auf die Beine, das 0:5 in der Weinstadt unterlag. „Mir war es wichtig, mal die ersten Eindrücke zu sammeln. Aber Retz war klar besser und hat uns dominiert.“

Die Qualitätsneuzugänge

Für Begeisterung sorgen schon die Neuzugänge, allen voran Last-Minute-Verpflichtung Uran Neziroski und Akademie-Spieler Bahri Jashari. „Zwei tolle Verstärkungen“, schwärmt Sektionsleiter Werner Mischling. Aber auch Stürmer Patrick Krammer zeigte schon seine Qualitäten als „Knipser“ und Oktay Yendi scheint im Mittelfeld überhaupt die Allzweckwaffe für Haller zu sein, denn er ruft auf fast jeder Position seine Leistung ab.

Auch der vielleicht prominenteste Neue, Andreas Strapajevic, ist schon gut angekommen, wurde aber am Wochenende aufgrund von leichten Adduktorenbeschwerden geschont. „Das war aber nur eine leichte Vorsichtsmaßnahme“, so Haller, der hinzufügt: „Derzeit macht es echt Spaß zu arbeiten.“