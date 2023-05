Kurzer Rückblick: Nach der letzten Runde im Herbst lag der SC Retz auf Rang neun, holte mit 17 Punkten die schwächste Ausbeute seit Jahren. Und nach der verpatzten Vorbereitung war die Stimmung vor dem Frühjahrsstart nicht weniger ernüchternd. Doch nach der Hälfte der Rückrunde ergibt sich ein ganz anderes Bild:

Die Retzer sind nach dem 2:0-Auswärtssieg in Haitzendorf am vergangenen Freitag Erster der Frühjahrstabelle, auch wenn Verfolger Gloggnitz noch ein Spiel ausständig hat. Dennoch bedeuten 14 Zähler, dass man jetzt schon fast so viele Punkte wie im Herbst hat. Und aktuell auf Rang sieben liegt, mit der Aussicht noch unter die Top-Fünf zu kommen.

Auch, weil es die Auslosung gut meint mit den Weinstädtern: In den nächsten drei Spielen warten drei Heimspiele, allesamt gegen Mannschaften (Anm.: Schrems, SKN St. Pölten Juniors und Waidhofen/Thaya), die hinter der Hieblinger-Elf liegen. „Da können wir aus einem bisher guten einen sehr guten Frühling machen“, weiß Coach Rene Hieblinger.

Zudem sammelte Hieblinger weitere gute Argumente, warum er auch in der nächsten Spielzeit auf der Trainerbank der Grün-Weißen sitzen sollte. Diese Woche soll es ein Treffen mit den Vereinsverantwortlichen geben.

Ein Neuzugang soll kurz vor der Unterschrift stehen

Laut Sektionsleiter Werner Mischling soll auch in die Kaderplanung Bewegung kommen, neben der Verlängerung von weiteren Leistungsträgern soll ein erster Neuzugang bereits ante portas stehen.

Noch einmal zurück zum Haitzendorf-Match: Neben Hieblinger gab auch Winter-Neuzugang David Ebner mit einer starken Leistung gegen die Haitzendorfer eine Bewerbung ab, der vielleicht stärkste Retzer war der 18-jährige Youngster Kevin Petuely, der sich als Außenverteidiger immer wieder in die Offensive einschaltete und an den Toren beteiligt war. Ob er im Sommer zurück zum SV Horn muss oder nicht, steht noch in den Sternen. In dieser Form wäre sein Abgang ein herber Verlust für Hieblinger und Co. ...