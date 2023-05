Knalleffekt! Retz und Hieblinger trennen sich

Ernüchterung in der Weinstadt: Nach drei Jahren als Trainer beim SC Retz endet die Ära Hieblinger diesen Sommer. Denn am Dienstagabend teilten die Vereinsverantwortlichen Hieblinger vor dem Training ihre Entscheidung mit, in der neuen Saison nicht mehr mit ihm zu planen. Auf den ersten Blick unverständlich, sind die Retzer doch im Moment Zweiter in der Frühjahrstabelle – und dass nach einem schwachen Herbst und verkorkster Vorbereitung.

„Das hat weniger mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun, sondern einfach damit, dass wir neue Reize bzw. Impulse setzen wollen“, begründet Sektionsleiter Werner Mischling, der sonst nur warme Worte für Hieblinger hat: „Er hat drei Jahre lang tolle Arbeit geleistet, ist sportlich und menschlich top. Aber manches nutzt sich halt ab.“ Warum man schon so früh diese Entscheidung tätigte, erklärt Mischling so: „Wir wollten, dass beide Seiten so früh wie möglich Klarheit haben und sich um die Zukunft kümmern können. Ich bin kein Freund des Versteckspiels und des Hinhaltens.“

„Will meine Arbeit ordentlich zu Ende bringen“

Und was sagt Hieblinger selbst? „Natürlich bin ich enttäuscht, weil ich weiter bleiben wollte und die gute Arbeit im Frühjahr ja zeigt, dass die Mannschaft intakt ist. Aber so ist der Fußball, ich werde trotzdem weitermachen und will meine Arbeit hier ordentlich und mit dem größtmöglichen Erfolg zu Ende bringen.“ Ein vorzeitiger Abschied ist dem gebürtigen Mistelbacher deshalb nicht in den Sinn gekommen.

Er teilte der konsternierten Mannschaft beim Training dann die Entscheidung mit, damit wird auch spannend werden, welche Spieler, die ihren Verbleib an den Verbleib Hieblingers knüpften, die Retzer nun verlassen werden oder auch nicht. Fix ist jedenfalls, dass neben Hieblinger auch der langjährige Co-Trainer Thomas Frey im Sommer aufhören wird.

Nachfolger soll zeitnah bekanntgegeben werden

Bleibt noch die Frage nach dem Nachfolger? Die soll sich laut Mischling zeitnah entscheiden: „Vielleicht gibt es diesbezüglich schon Neuigkeiten am Wochenende.“ Bis dahin wird spannend zu beobachten sein, wie die Grün-Weißen die zweite Rückrundenhälfte bestreiten werden …