Nach Ende der Torsperre öffnete sich Weg zum Sieg

Endlich wieder gute und ausgelassene Stimmung am Retzer Sportplatz. Und nicht nur, weil die Weinbar und Kantine aufgrund des frühsommerlichen Wetters im Hochbetrieb waren. Sondern vor allem, weil der SC Retz nach drei Siegen ohne vollen Erfolg endlich wieder drei Punkte einfuhr – und den Weg ins gegnerische Tor zurückfand.

Nach 317 Minuten ohne eigenen Treffer war es Top-Torjäger Jan Schulmeister vorbehalten, das „Goldtor“ beim 1:0-Heimsieg gegen Ortmann zu erzielen. „Aber wir haben uns das Leben trotzdem selbst schwer gemacht“, bemängelte Coach Rene Hieblinger die Abschlussschwäche in Halbzeit zwei. Das wäre tief in der Nachspielzeit fast noch ins Auge gegangen, als Ortmann einen „Hunderter“ zum Ausgleich hatte. Dennoch meinte auch Sektionsleiter Werner Mischling: „Absolut verdient, wir haben spielerisch überzeugt und man darf nicht vergessen, dass Ortmann ein Top-Sechs-Team ist.“

Kapitän Ledineg als Abwehrchef stark

Alles richtig, denn offensiv war man die stärkere Mannschaft und auch defensiv ließ man nichts anbrennen. Und das, obwohl Abwehrboss Daniel Murtinger krankheitsbedingt fehlte, aber von Kapitän Christopher Ledineg in der Innenverteidigung hervorragend vertreten wurde. Auch Clemens Zöch fiel wegen einer Erkrankung kurzfristig aus, sodass die Bank von Hieblinger wieder auf ein Minimum schrumpfte.

Damit bleiben die Retzer in der Tabelle Achter, dürfen sich aber aufgrund der Auslosung Hoffnungen machen, in den nächsten Wochen weiter nach oben zu klettern. Warum? Weil in den nächsten vier Runden allesamt Gegner warten (Anm.: Haitzendorf, Schrems, Waidhofen/Thaya und die SKN St. Pölten Juniors), die hinter den Weinstädtern liegen. Und drei dieser vier Spiele werden auf eigener Anlage stattfinden. Anders formuliert: Der fünfte Platz, nach dem Herbst und verkorkster Hinrunde ein komplett utopisches Ziel, scheint auf einmal wieder durchaus realistisch zu sein. Hieblinger will die Kirche aber noch im Dorf lassen: „Wir schauen nur von Spiel zu Spiel, die nächste Aufgabe gegen die Haitzendorfer wird definitiv nicht leicht werden.“

Stimmt, allerdings sollte den Retzern helfen, dass einer der besten Spieler der Wachauer, Florian Schuh, wegen der neunten Gelben Karte gegen die Weinviertler kommenden Freitag gesperrt sein wird. Dafür brennt Ex-Retz-Stürmer Mohammed Bassiouny auf Revanche gegen seinen früheren Verein.