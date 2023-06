Nummer drei vom Klub von Toni Polster

Beim SC Retz nimmt der Kader für die neue Saison immer mehr konkretere Formen an, denn mit David Milic gab man den siebten Neuzugang bekannt.

Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten Wiener Viktoria und ist nach Noah Schindler und Justin Mwatero der dritte Neue vom Traditionsverein, bei dem ÖFB-Rekordteamtorjäger Toni Polster Trainer ist. Milic ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison 24 Einsätze bei den Wienern hatte und dabei ein Tor erzielte. Sektionsleiter Werner Mischling freut sich: „Er wird bei uns den Konkurrenzkampf in der Mitte ordentlich anheizen.“

Transferprogramm ist noch nicht abgeschlossen

Kommen noch weitere Spieler in die Weinstadt? „Wir haben noch einige Testpiloten bei uns, einen Neuen suchen wir jedenfalls noch“, verriet Mischling. Stichwort Testpilot: Einer von ihnen spielte beim letzten Training am Donnerstag vor und ein anderer war am vergangenen Sonntag in Eggenburg dabei, als die Retzer bei einem Blitzturnier im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten des SKE teilnahmen. Allerdings mit einer absoluten Rumpftruppe: Ohne den scheidenden Coach Rene Hieblinger, der dienstlich verhindert war, kickten nur sechs Kampfmannschaftsspieler und im Tor stand mit Ex-Leoben-dorfer Karl-Heinz Gschwindl ein Gastspieler. Gegen Horn unterlag man 0:2, gegen Eggenburg gab's ein 1:0.

Eine Entscheidung gibt es mittlerweile bei Rechtsaußenverteidiger Stefan Bräuer, der seinen Retzern im Herbst nicht zur Verfügung stehen wird und erst wieder zu 100 Prozent fit werden will. „Sein Pass bleibt aber bei uns liegen“, berichtet Mischling. Übrigens auch wie jene von Jakob Bichler und Edin Planic, die beide Karrierepausen einlegen werden.

Bleibt noch ein großes Fragezeichen, wer wird neuer Co-Trainer und Neo-Coach Andreas Haller? „Wir haben noch keine endgültige Lösung gefunden, werden das wohl erst mit Trainingsstart klären. Vielleicht wird es eine interne Lösung“, erklärt Mischling. Dabei könnte es sich wohl um Torjäger Jan Schulmeister handeln...