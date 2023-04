Retz bestand die Reifeprüfung

Werbung

Die zwei Siege gegen Spratzern und Mannersdorf wurden im Lager des SC Retz ja erhofft bzw. erwartet. Der Punkt in Langenrohr war zufriedenstellend, der Zähler in Zwettl am vergangenen Freitag der letzte Beweis, dass der alte Glanz noch nicht zurück ist in Retz, aber nicht ganz so verblasst ist wie noch im vergangenen Herbst.

Vor allem, weil das 0:0 gegen den Tabellenführer nicht unverdient war. Warum? Weil die Retzer fast 40 Minuten in Unterzahl spielen mussten, nachdem Niklas Hacker Gelb-Rot sah. Der Ausschluss war gerechtfertigt, die erste Gelbe wegen Kritik aber absolut unnötig. „Was mich am meisten freut: Es ist dann gar nicht aufgefallen, dass wir nur zu zehnt sind“, strahlte Coach Rene Hieblinger. Seine Mannen standen defensiv bombensicher, verschoben und sorgten so für großen Frust bei den Zwettlern, was deren Trainer Günter Schrenk auch mehrmals lautstark zum Ausdruck brachte. „Wir haben unsere Reifeprüfung bestanden“, lobte Hieblinger.

Nur ein Gegentor in vier Frühjahrsspielen ist auch der veränderten Realität zuzuschreiben, weil die Weinstädter aktuell auf defensive Sicherheit setzen, statt dem – in den letzten Jahren so gewohnten – Offensivspiel zu frönen. Tormann Sebastian Bacher ist mittlerweile seit über 300 Minuten ohne Gegentor und die Rückkehr von Abwehrboss Daniel Murtinger tat der gesamten Hintermannschaft gut. Mit ein wenig Glück wäre den Weinviertlern sogar der „Lucky Punch“ gelungen.

Zittern um Radic

Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Winter-Neuzugang Predrag Radic, der in den letzten Wochen so begeisterte, musste bereits nach knapp 20 Minuten mit einer Zerrung vom Feld, hinter seinem Einsatz gegen Rohrbach am Samstag steht ein großes Fragezeichen.