Retz holt zwei Neue und Tormanntrainer

Schön langsam nimmt das Transferkarussell auch beim SC Retz Fahrt auf, der Verein gab nach der Verpflichtung von Sebastian Graf aus Wullersdorf (Anm.: die NÖN berichtete) die nächsten zwei Neuzugänge bekannt: Noah Schindler und Patrick Krammer.

Beim 23-jährigen Schindler handelt es sich um einen 1,91 Meter großen Defensivspieler, der hauptsächlich in der Innenverteidigung eingesetzt wird. Er kommt von Regionalligist TWL Elektra, wo er sich in den letzten Wochen der Saison zu einem Stammspieler entwickelte. „Für mich ein Top-Mann, der auch die nötige Größe, beispielsweise für Standardsituationen, mitbringt“, beschreibt Sektionsleiter Werner Mischling. Zusätzlich kann er auch außen spielen, wo nach dem Fix-Abgang von Christoph Rapp und den Fragezeichen bei Stefan Bräuer noch dringend Handlungsbedarf besteht.

Der 29-jährige Krammer wiederum ist ein Stürmer, der von Ligakonkurrent Schrems kommt. Dort war er seit dem Frühjahr, Stammspieler und schoss sieben Treffer in zehn Spielen. Im Herbst kickte er für Zwettl, trad dort ebenfalls viermal. Ein Spieler also, der weiß, wo das Tor steht. „Er hat noch bei allen Stationen seiner Karriere getroffen, ich hoffe, auch bei uns.“ Damit ist das Einkaufsprogramm der Retzer aber noch lange nicht abgeschlossen wie Mischling verriet: „Wir müssen uns noch auf mindestens drei Positionen verstärken, vor allem auf den Außenpositionen und im Mittelfeld. Da bin ich auch an Tschechen dran, aber das ist ein echtes Pokerspiel.“ Fix weg ist übrigens jetzt Kevin Petuely, der nach dem Entscheid der 2. LL-Aufstockung (siehe auch auf den Landesseiten 74/5) wohl bei der dort neu angesiedelten Mannschaft der SV Horn Amateure spielen soll.

Abseits des Feldes konnte er aber auch einen Neuzugang präsentieren: Günter Stolhofer vom SV Sierndorf wird neuer Tormanntrainer bei den Retzer. „Er war dort fünf Jahre und ich bin froh, dass ich ihn zum Wechsel überreden konnte.“ Keine Neuigkeiten gibt es noch in Sachen Co-Trainer und auch beim Physiotherapeuten muss noch eine Lösung gefunden werden, da Philipp Schwarzl den Verein verlässt.

„Babyelf“ mit reifer Leistung in Gloggnitz

Bei all diesen Personalentscheidungen rückte das letzte Saisonspiel in den Hintergrund, in Gloggnitz gab es für eine Retzer „Babyelf“ trotz guter Leistung nichts zu holen – 0:3. Denn bis auf Jan Schulmeister und Daniel Murtinger sowie Tobias Eggenfellner waren alle Spieler unter 24 Jahre. Zudem war man stark ersatzgeschwächt, Coach Rene Hieblinger hatte auf der Bank nur reine Reserve- oder Nachwuchsspieler sitzen.