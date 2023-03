Schulmeister knackte endlich den Hunderter

Nicht nur SC Retz-Sektionsleiter Werner Mischling hatte am vergangenen Samstag allen Grund zum Feiern (siehe Story links), sondern auch Offensivmann Jan Schulmeister. Der 37-jährige Tscheche trat mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Mannersdorf endlich dem Klub der Hunderter bei.

Was heißt das? Seit dem Wechsel in die Weinstadt im Sommer 2016 erzielte der vielleicht beste Legionär aller Zeiten in Grün-Weiß 100 Treffer in der 1. Landesliga. Inklusive Freundschafts- und Testspiele sind es schon 148. Dabei war Schulmeister in den letzten Wochen und Monaten schon am Verzweifeln, den letzten Meisterschaftstreffer erzielte er Anfang September beim Auswärtsspiel gegen die SG Rohrbach/St. Veit. Seit damals herrschte Torflaute, auch weil der Top-Torjäger im Herbst des Öfteren verletzungsbedingt fehlte.

„Der letzte Schritt ist immer der schwierigste“

Dementsprechend erleichtert war er nach der Mannersdorf-Partie: „Ich habe das Tor unbedingt gewollt und der letzte Schritt ist immer der schwierigste. Aber jetzt bin ich erleichtert, ich glaube, der ganzen Mannschaft tut dieser Sieg gut.“ Damit hat Schulmeister recht, auch wenn der klare 3:0-Erfolg gegen den Tabellendreizehnten noch höher hätte ausfallen können. Alleine der Tscheche hatte noch Chancen auf mindestens zwei weitere Tore in einer einseitigen Partie. Auch seine Fußsohlenverletzung behindert ihn nicht mehr.

Den Retzer Chancenwucher, unter anderem von Schulmeister, nahm Trainer Rene Hieblinger gelassen hin: „Ich hoffe, er hat sich die Treffer für die beiden schweren Auswärtsspiele in Langenrohr und Zwettl aufgehoben“, spielt er auf die kommenden Aufgaben an. Er konnte neben Schulmeister auch noch mit Winter-Neuzugang Predrag Radic hochzufrieden sein, der sich als echter Glücksgriff entpuppt. Giftig, schnell und aggressiv gehört ihm mehr als die Hälfte des dritten Treffers und leitete immer wieder schnelle Gegenangriffe ein. Radic ist mittlerweile – alle Vorbereitungs- und Meisterschaftsspiele 2023 zusammengerechnet – der beste Scorer der Retzer.

