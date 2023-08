Trainerwunsch: „Die Hütte soll brennen“

Drei Spiele, zwei Siege und ein Unentschieden, in welchem man die bessere Mannschaft war – der Saisonauftakt des SC Sparkasse Korneuburg ist geglückt. Als Aufsteiger wohlgemerkt. Auch wenn der 1:0-Auswärtserfolg in Haitzendorf ein hartes Stück Arbeit war.

Trainer Gerald Schalkhammer war danach erleichtert: „Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen, so war es bis zum Ende eine Zitterpartie.“ Zwei Spieler standen dabei im Mittelpunkt: Zum einen Tormann Michael Stöckl, der einen Elfmeter von Haitzendorfs Stürmer Tobias Eggenfellner hielt. Und zum anderen Daniel Hautzinger, der auf der Sechs eine bärenstarke Partie spielte und in dieser Form unersetzlich für seine Korneuburger ist. „Unglaublich, was er gezeigt hat. Er muss sieben Lungen haben“, schwärmt Schalkhammer von seiner Laufmaschine.

Die Stimmung passt also beim SCK, da kommt der nächste Gegner gerade recht, niemand geringerer als Tabellenführer und Regionalliga-Absteiger Wiener Neustadt. „Ich hoffe auf viele Fans, die Hütte soll brennen“, appelliert Schalkhammer an die Fans. Die Favoritenrolle sieht er klar aufseiten des Leaders, mit Ex-Profis wie Maximilian Sax oder Futsal-Teamspieler Marco Meitz.