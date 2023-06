Die letzten Teile für den Neustart

Ein neues Jahr, ein neuer Kaderumbruch – in der Kabine des SC Wiener Neustadt blieb kein Stein auf dem anderen. Ausgelöst vom Abstieg aus der Regionalliga, durchgeführt von den neuen Verantwortlichen im Rahmen der Kooperation mit der Fortuna. Heute, Mittwoch, bittet Trainer Jochen Wöhrer zum Trainingsstart. „Im Vordergrund steht ein erstes Kennenlernen, wir werden uns eher auf spielerische Inhalte konzentrieren“, so Wöhrer.

Ein großer Teil der Mannschaft wurde in den letzten Tagen und Wochen unter Dach und Fach gebracht, zum Beginn der Woche folgten die bis dato letzten Meldungen. Weiterhin bei Wiener Neustadt bleibt Bernhard Janeczek. Im Sommer 2022 wechselte der Verteidiger von Blau-Weiß Linz in die „Allzeit Getreue“ – unter Trainer Sargon Duran war der ehemalige Bundesliga-Kicker Kapitän, Stammspieler, Abwehrchef. Im letzten Saisondrittel kam Janeczek allerdings nur noch zu einem Einsatz. „Ich bin guter Dinge, dass die richtigen Veränderungen passiert sind, um wieder nach vorne schauen zu können und erfolgreichen Fußball spielen zu können“, so Janeczek dazu.

Während mit dem Verbleib von Janeczek vor allem Erfahrung erhalten bleibt, kommt mit den beiden jüngsten Neuzugängen vor allem Perspektive und Potenzial in die ERGO-Arena. Tomislav Dramac, der seine ersten Fußballschuhe beim SV Winzendorf schnürte, kehrt nach seiner Ausbildung in St. Pölten und bei den SKN Juniors wieder in seinen Heimatbezirk zurück. Der 18-Jährige brachte es auf zwölf Kurzeinsätze in der 1. Landesliga, kam dort auf der Außenbahn zum Einsatz. „Ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein“, meint Youngster Dramac.

Mit 22 Jahren gehört auch der vorerst letzte Neuzugang bei Wiener Neustadt zur jüngeren Generation. Manuel Haidner wechselt von Regionalligist Neusiedl zu Wiener Neustadt. Er soll eine weitere Option im zentralen Mittelfeld sein, als Sechser bzw. Achter den Kampf ums Leiberl weiter anfachen. „Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden, vor allem für die kurze Zeit haben die Verantwortlichen ganze Arbeit geleistet“, meint Trainer Jochen Wöhrer.

Bis zum „Ladenschluss“ am Transfermarkt Mitte Juli vergehen noch knapp drei Wochen. „Wir sind aber weitestgehend mit dem Transferprogramm fertig, außer uns läuft noch ein verlockendes Angebot hinein“, so Wöhrer.