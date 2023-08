Doppelter Doppelpack bringt Heimsieg

SC Wiener Neustadt - SV Waidhofen/Thaya 4:0. Ein kleines Deja-Vu erlebte Wiener Neustadt-Trainer Jochen Wöhrer am Dienstagnachmittag. Denn die Partie gegen Waidhofen verlief anfangs ähnlich wie das Freitagsspiel gegen Kottingbrunn. Die Intensität war zu Beginn entsprechend hoch, demzufolge waren in erster Linie auch wenig spielerische Glanzlichter dabei. Mit Fortdauer der Partie übernahmen die Wiener Neustädter immer mehr das Kommando und sollten sich auch mit der dazu gehörigen Konsequenz präsentieren.

Nach einem Jokanovic-Distanzschuss blieben die Wiener Neustädter am Drücker, wollten im Gegenpressing den Ball unbedingt - und sollten ihn auch ergattern. Eray Mehmedali mit dem Aufge für Manuel Haidner, 1:0. Der Sommer-Neuzugang rechtfertigte sein Vertrauen gleich mit einem Treffer. Und sollte nach dem Seitenwechsel erneut zuschlagen, Wiener Neustadt zu diesem günstigen Zeitpunkt fast schon durch.

Im Finish schlug dann die große Stunde von Christopher Tvrdy, der allen Fans in Erinnerung rief, dass er einst als „Tvrdy Doppelpack“ für Furore sorgte. „Mit den ersten beiden Ballberührungen, beide per Kopf zwei Treffer zu machen ist schon etwas Besonderes. Noch dazu, bei so einem Spiel vor so einer Kulisse“, so Tvrdy.

WNSC-Trainer Jochen Wöhrer: „Der Sieg geht absolut in Ordnung, auch in dieser Höhe. Sciher eine tolle Sache für die Leute, denen heute einiges geboten wurde.“

SC FORTUNA WIENER NEUSTADT – SV WAIDHOFEN 4:0 (1:0).

Tore: 1:0 (30.) Haidner, 2:0 (48.) Haidner, 3:0 (78.) Tvrdy, 4:0 (82.) Tvrdy.

WNSC: Hemmelmayer; Eichberger, Brandecker, Vasiljevic, Fischer; Jokanovic (84., Postl); Binder, Haidner; Sax (66., Reinisch), Mehmedali (84., Güzel); Kreka (75., Tvrdy).

ERGO Arena, 600.- SR: Daubeck (okay).- Res.: 5:0 (Boskovic, Duratovic, Aci, Jovicic, Panis).