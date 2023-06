Vorstand wird neu strukturiert

Am Dienstag wird die Ehe zwischen dem Wiener Neustädter SC und der Wiener Neustädter Fortuna im Rahmen einer Mitgliederversammlung offiziell vollzogen. Die Eheschließung liegt ganz in den Händen von Hani Habib und Rainer Spenger. Nur die beiden dürfen über die Zukunft des Vereins abstimmen. „Im Zuge der Mitgliederversammlung 2019 wurden aufgrund der finanziellen Notsituation nur zwei der ordentlichen als stimmberechtigte Mitglieder definiert. Das waren bis dato Präsident Habib und ich“, erklärt Spenger: „Wir werden bei der Mitgliederversammlung am 4. Juli auch den neuen Vorstand bestellen“, erklärt der scheidende Vorstand, der dem Verein im Kuratorium erhalten bleibt.

Künftig soll das Prozedere bei Mitgliederversammlungen demokratischer werden, wie Spenger versichert: „Wir werden bei der Mitgliederversammlung am 4. Juli auch den neuen Vorstand bestellen und eine Verbreiterung der Stimmberechtigten vorschlagen. Das wünschen sich viele und macht auch absolut Sinn.“

Was passiert, wenn sich Spenger und Habib nicht einig sein sollten, es nach Stimmen 1:1 steht? Das sei aktuell nicht geregelt, wie Spenger auf NÖN-Nachfrage festhält, aber: „Wir haben alles immer einstimmig beschlossen. Es hat noch nie einen Gleichstand gegeben. Und es wird ihn auch dieses Mal nicht geben.“