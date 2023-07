Auf der Zielgeraden: Zwettler angelten sich noch zwei Neue

In der letzten Woche der Transferzeit zog der SC Zwettl noch zwei Neuzugänge aus dem Hut, holte Oliver Kruder von den SKN Juniors und zudem Innenverteidiger Marco Budic aus Kroatien.

Der 23-jährige Wiener spielte im Nachwuchs beim FAC, der Vienna und der Austria und schnupperte schließlich 2018/19 mit FAC II in der 2. Wiener Landesliga erstmals in den Erwachsenenfußball. Von dort ging's gleich ins internationale Geschäft. Erst nach Estland, wo er es auch auf Einsätze in der höchsten Spielklasse, der Meistriliga, brachte, dann nach Kroatien und Slowenien, wo er für Zweitligisten spielte. Zuletzt stand er beim kroatischen Drittligisten HNK Zadar unter Vertrag.

Jetzt kehrt Budic wieder nach Österreich zurück. „Er ist der erhoffte Qualitäts-Innenverteidiger. Wir hatten auf dieser Position Handlungsbedarf“, spielt Trainer Günter Schrenk auf den Tokgöz-Abgang an. Budic hinterließ im ersten Test gegen Sierndorf einen guten Eindruck. „Er ist technisch stark, athletisch, groß gewachsen. Das tut uns sehr gut.“

Oliver Kruder (Mitte) soll das Zwettler Offensivspiel variabler machen. Foto: SC Zwettl

Gegen Sierndorf noch nicht mit dabei war Oliver Kruder (20). Der neue, in der Admira-Akademie ausgebildete Stürmer, der von Liga-Konkurrent SKN Juniors ins Waldviertel gewechselt ist, steigt erst diese Woche ins Training ein. „Ein junger Spieler, der von seinem Profil her super zu uns passt“, betont Schrenk, der den zusätzlichen Stürmer im Team auch dafür nutzen will, eine zusätzliche Aufstellungs-Alternative mit Doppelspitze zu kreieren.