Braustädter könnten den ersten Konkurrenten abschütteln

Die Meisterschaft wird am Freitag noch nicht entschieden. Ob der zuletzt abgerutschte ASK Kottingbrunn noch einmal ins Titelrennen eingreifen kann, dazu kann beim Duell mit dem SC Zwettl aber eine Vorentscheidung fallen. „Ich habe sie noch nicht abgeschrieben“, warnt SCZ-Trainer Günter Schrenk.

Ein Sieg am Freitag brächte Kottingbrunn wieder auf fünf Punkte heran. „Das ist in dieser Liga, wo jeder jeden schlagen kann, sehr wenig. Wenn wir gewinnen, dann wären sie aber wohl weg. Für Kottingbrunn ist es also schon ein kleines Entscheidungsspiel“, meint Schrenk, der nach dem bitteren 1:2 in Langenrohr auf die Siegerstraße zurückkehren möchte. „Die Jungs haben verstanden, dass sie so eine Partie wie in Langenrohr nicht mehr abliefern dürfen. Die Auftritte im Training waren viel besser. Ich habe ein gutes Gefühl.“

Das hätte er schon für das Spiel gegen die SG Rohrbach/St. Veit gehabt, das witterungsbedingt abgesagt werden musste – nachgetragen wird am 2. Mai. Dass am Freitag nicht gespielt werden könnte, wurmt Schrenk etwas: „Weil wir erstmals fast komplett gewesen wären. Aber die Pause tut den zuletzt Verletzten vielleicht eh auch noch gut.“ Noch nicht fit ist Daniel Jeschko, der einen Einriss am Muskelansatz im Oberschenkel hat. Bis zum 2. Mai könnte es sich aber ausgehen.