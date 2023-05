„Das spiegelt derzeit unsere Saison wider“

Auf Erfolgserlebnis folgt Rückschlag – diesen ungesunden Rhythmus behält der SC Zwettl in der Rückrunde weiter bei. Zwar beendeten die Braustädter am Dienstag in Rohrbach die vier Spiele andauernde Durststrecke, gewannen erstmals wieder, am Freitag kamen sie gegen Haitzendorf über ein 2:2 aber nicht hinaus.

„Am Freitag war alles dabei, was unsere Rückrunde widerspiegelt“, seufzte Trainer Günter Schrenk. Probleme in der Offensive, gegen defensiv agierende Mannschaften die Räume schlecht nutzen, statisches Spiel, dazu Fehler in der an sich sicher stehenden Defensive. „Wir hätten aus der ersten Hälfte viel mehr rausholen müssen, waren zwar überlegen, aber ich war unzufrieden. Wir haben teils die Basics weggelassen…“

Die 1:0-Führung gaben die Zwettler nach der Pause durch Unachtsamkeiten bei zwei Kontern aus der Hand. „Nach dem 1:2 hatten wir dann unsere beste Phase“, urteilte Schrenk. Diese nutzte Miroslav Milošević in der Schlussminute noch zum Ausgleich per Freistoß.

Glücklich war man mit dem 2:2 nicht. „Wenn wir gegen Haitzendorf 1:0 führen, müssen wir das heimspielen“, schüttelte Schrenk den Kopf.