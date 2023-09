„Das war Werbung für Fußball“

Der bloße Blick auf die Statistik lässt einen enttäuschenden Abend für den SC Zwettl, der in Korneuburg eine 2:0-Führung noch aus der Hand gegeben hat, vermuten. Tatsächlich lieferten sich die beiden Teams ein bis zum Ende spannendes, hochklassiges Match, das am Ende verdientermaßen keinen Sieger fand. „Das Match war Werbung für Fußball“, sagte Zwettl-Trainer Günter Schrenk. „Korneuburg war bis jetzt der mit Abstand stärkste Gegner. Spieler, die noch zumindest Regionalliga-Erfahrung haben, musst du suchen. Da ist unglaubliche Qualität in der Mannschaft.“

Damit aber genug vom Lob für den Gegner, fand er auch noch viele positive Worte für seine Truppe, die besonders im Umschaltspiel sehr stark agierte, die leichten Schwächen der Hausherren auf den Seiten gut ausnutzte. Durch Tore von Marco Budic und Sebastian Penz lagen die Zwettler nach 20 Minuten 2:0 in Führung. „Und das verdient“, betont Schrenk. „Das einzige Manko war, dass wir das Spiel nicht in der ersten Hälfte gewonnen haben. Die Chancen wären da gewesen.“

Bald setzte Korneuburg wieder auf Vierer-Abwehr statt Dreierkette und fand besser ins Spiel. Bitter für Zwettl gelang den Heimischen knapp vor der Pause auch noch der Anschlusstreffer. In die zweite Hälfte startete Zwettl wieder gut, ein Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Mit Fortdauer des Spiels mussten die personell dünn aufgestellten Braustädter aber dem hohen Tempo Tribut zollen. „Korneuburg hatte mehr Spielanteile, hat am Ende vor allem gut angedrückt. Aber von den Chancen her hatten wir mehr“, konnte Schrenk mit dem Remis gut leben.

Gegen Gloggnitz am Freitag wollen die Zwettler die zuletzt guten Heimleistungen auch wieder einmal in Punkte ummünzen. Schrenk: „Wir sind heimstark, wollen am Edelhof endlich wieder einen Dreier holen!“