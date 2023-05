Der Derby-Sieg als Dosenöffner fürs Titelrennen?

Lange brauchte der SC Zwettl am Freitag nicht, um den Schremser Fans die Zuversicht auf Punkte im Waldviertel-Derby zu nehmen. Der Tabellenführer lieferte in der ersten Hälfte eine Gala-Vorstellung ab, war in allen Belangen überlegen und entschied die Partie mit dem 4:0 schon in den ersten 45 Minuten. So gute Zwettler gab es im Frühjahr noch nicht zu sehen.

„Es war wahrscheinlich überhaupt unsere beste Saisonleistung“, geht Trainer Günter Schrenk noch einen Schritt weiter. „Wir waren in allen Phasen extrem gut, sind gestartet wie die Feuerwehr. Das war überragend im eigenen Ballbesitz, mit schnellem Zug zum Tor. Auch die Umschaltmomente haben wir sehr gut ausgenutzt.“ Neben den vier Treffern gab es allein in der ersten Hälfte noch zwei Stangenschüsse und etliche weitere Top-Chancen.

Acht Waldviertler in der Zwettler Start-Elf

Aus Schremser Sicht muss freilich der Ausschluss des Ex-Zwettlers Clemens Seidl in der 23. Minute genannt werden - aus dem daraus resultierenden Elfmeter machte Gregor Schmidt das 2:0 und ab diesem Zeitpunkt war der ASV komplett von der Rolle. „Aber es hat mich am Freitag geärgert, dass von Schremser Seite alles darauf reduziert worden ist. Wir waren auch bei 11:11 klar besser“, stellt Schrenk klar. „Und zwar jeder einzelne Spieler.“

Der Trainer stellt seiner Mannschaft für das Waldviertel-Derby ein rundum sehr gutes Zeugnise aus. „Jeder war extrem gut drauf“, betont Schrenk. „Und das schönste: Es heißt immer, wir haben einen Top-Kader, da sei es kein Wunder, dass wir so gut spielen. In der Start-Elf standen acht Waldviertler! Die drei Torschützen kommen alle aus dem Bezirk Zwettl, zwei sind Zwettler. Die guten Spieler, das sind nicht nur ein Milosevic oder eine Milovanovic, da sind auch die Einheimischen dabei.“

Ein Spiel kann jede Mannschaft gut spielen. Qualität ist es dann, diese Leistung auch zu bestätigen. Das wollen wir gegen Gloggnitz schaffen. Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl

Eine Frage, die sich nach dieser Vorstellung aufdrängt, ist, ob das der entscheidende Impuls für die Wende in der bislang leistungstechnisch eher durchwachsenen Rückrunde war, der Dosenöffner, wie es Schrenk gerne ausdrückt. „Ein Match kann jede Mannschaft gut spielen. Qualität ist es dann, diese Leistung auch zu bestätigen“, sagt Schrenk. „Aber ich hoffe natürlich, dass dieser Erfolg Kräfte freisetzt.“

Abwehrchef kommt zurück, Jeschko wohl nicht

Am Mittwoch kommt es gleich zum nächsten wichtigen Spiel. Gloggnitz ist am Edelhof zu Gast. Mit einem Top-Frühjahr hat sich der Aufsteiger ins Titelrennen gespielt, allerdings am Samstag gegen Langenrohr mit der 0:4-Klatsche einen Dämpfer erhalten. Das Duell mit Zwettl hat daher auch vorentscheidenden Charakter. „Wenn wir sie jetzt auch schlagen, dann sind sie wahrscheinlich aus dem Titelrennen draußen“, meint Schrenk, freut sich auf die Partie. „Das ist immer noch eine Top-Mannschaft, offensiv sehr stark. Das wird sicher ein Top-Match. Jeder, der sich für Fußball interessiert, muss da eigentlich auf den Edelhof kommen.“

Die Personaldecke wird bei den Zwettlern auch wieder etwas dicker. Abwehrchef Deniz Tokgöz, der beim Derby privat verhindert war, ist wieder mit dabei. Auch David Affengruber, der am Freitag wegen Schulterproblemen in der Schlussphase ausgewechselt werden musste, dürfte wieder mit dabei sein. Daniel Jeschko ist hingegen weiterhin fraglich. Beim Außenbahnspieler machen sich wieder muskuläre Probleme bemerkbar, weshalb er beim Derby nahe seiner Heimat zuschauen musste. „Er macht jetzt ein MRT, dann sehen wir weiter“, erklärt Schrenk. „Wenn der Muskel wieder beleidigt ist, werden wir ihn vermutlich diese Saison nicht mehr einsetzen.“