Der Heimsieg soll Flügel verleihen

Es ist gelungen! Der SC Zwettl kann am Edelhof doch noch gewinnen. Und was für ein Spektakel boten die Braustädter da am Freitag den fast 500 Zuschauern in der Waldviertler Sparkasse-Arena. Gegen Gloggnitz lagen die Zwettler schon 0:2 hinten, schlugen aber nach der Pause zurück, glichen aus - und in der 88. Minute schnappte sich Sebastian Penz das Leder auf der linken Seite, ging ein paar Schritte nach rechts und zog aus 20 Metern ab. Der Siegestreffer!

„Genau so einen hat der Penzi davor im Training schon reingehängt“, freute sich Trainer Günter Schrenk mit seinem Youngster. Und natürlich auch über den Sieg. „Die Jungs haben nach der Pause unglaubliche Moral bewiesen, trotz 0:2-Rückstand nie die Köpfe hängen gelassen. Für die Zwettler Zuschauer war es ein sehr schöner Abend. Ein 0:2 gedreht, der späte Siegtreffer und dann überhaupt wieder einmal ein Heimsieg.“

Auf den musste der SCZ jetzt einige Zeit warten. Nach dem Sieg gegen die SKN Juniors setzte es gegen Waidhofen und Retz zwei bittere Heimniederlagen - als klar bessere Mannschaft. Mit sarkastischem Unterton machte Schrenk eben so einen Spielverlauf vor zwei Wochen gegenüber der NÖN schon zur „anscheinend derzeit klassischen Edelhof-Partie“. Da ist der 3:2-Sieg gegen Gloggnitz Balsam für die Seelen.

Szotkowski als Tausendsassa in der Offensive

Neben dem generell starken Kollektiv, drückte einmal mehr Marek Szotkowski dem Spiel seinen Stempel auf - war praktisch der Dosenöffner für die Aufholjagd. Nicht nur wegen seines Treffers zum 1:2, der für Schrenk exemplarisch für die gute Form des Stürmers, der im Sommer zum SCZ gestoßen ist, steht: „Er macht gerade aus wenig sehr viel. Der Pass, den er bekommen hat, war eigentlich nicht wirklich gut. Aber er hat sich den Ball hergerichtet und einfach aus 20 Metern abgezogen. Seine unorthodoxe Art tut uns sehr gut.“ Mit fünf Saisontreffern ist Szotkowski der Toptorschütze des SCZ, der Tscheche ist aber generell für das Offensivspiel der Braustädter sehr wichtig. „Dazu kommen auch drei Assists, er ist bei fast jedem Tor beteiligt“, betont Schrenk.

Es herrscht ein guter Spirit in der Mannschaft, meint der Trainer: „Die erste Hälfte gegen Gloggnitz war nicht ideal, wir waren nicht sehr kompakt, gefühlt in jedem Zweikampf zu spät, nicht aktiv genug, fast lethargisch. Nachdem wir in der zweiten Hälfte so gut waren, hatten viele gedacht, ich wäre in der Halbzeit laut geworden. Aber das musste ich gar nicht. Ich habe die Fehler angesprochen, aber die Spieler wussten das selbst eh ganz genau, haben es dann auch viel besser gemacht.“

Hahn in Langenrohr wieder mit dabei

Mit dem Erfolgserlebnis im Rücken geht es jetzt nach Langenrohr, „die stärkste Umschalt-Mannschaft der Liga“, wie Schrenk sagt. „Daheim sind sie noch einmal stärker.“ Nach dem schlechten Saisonstart kämpfen die Tullnerfelder derzeit aber noch damit, wieder in die Spur zu finden. „Vielleicht wichtig für uns, weil sie dann doch etwas mehr fürs Spiel machen könnten“, meint der Trainer. Jedenfalls will man am Freitag Punkte holen.

Benjamin Hahn stößt nach seiner Fünf-Spiele-Sperre vom Derby wieder zur Mannschaft. Ob er gleich wieder ein Thema für die Startelf ist, muss sich aber erst zeigen. „Er hat während der Sperre sehr gut trainiert, die Spannung hochgehalten. Aber natürlich haben sich jetzt auch andere im Team etabliert. Da muss er umso mehr Gas geben, um wieder in die Mannschaft zu kommen“, sagt Schrenk. Ein Fragezeichen steht noch immer hinter Alexander Vogl, der am Montag eine MRT-Untersuchung hinter sich gebracht hat. „Zur Sicherheit. An sich geht es ihm schon wieder besser“, so Schrenk. „Aber warten wir ab...“