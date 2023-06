Der letzte Akt eines schwierigen Frühjahrs spielt in Kilb

„Die Luft ist einfach draußen“, sagte Trainer Günter Schrenk, nachdem sein SC Zwettl daheim gegen Ardagger in ein 0:4 lief, dabei schon früh geschlagen war. Nach dem 0:1 in Waidhofen hätte es neben einem Sieg gegen Ardagger immer noch ein kleines Wunder gebraucht, dass Zwettl die Mostviertler und Kottingbrunn im Titelrennen noch ausstechen hätte können.

Jetzt ist der Weg für Ardagger zum Titel geebnet, selbst für Kottingbrunn wird's schwer. Zwettl hat gar keine Chance mehr, will sich im letzten Spiel in Kilb erhobenen Hauptes in die Sommerpause verabschieden. „Die 50 Punkte wären schon noch eine Marke, die ich gerne knacken würde“, sagt Schrenk. „Vielleicht können wir noch einmal alles rausholen.“

Personell wird die Lage angespannt bleiben: Torhüter David Affengruber und wohl auch Ersatzkeeper Marcel Rauch (Pfeiffersches Drüsenfieber) spielen nicht. Gregor Schmidt hat eine Zehenprellung und David Aigner die Hand gebrochen. Daniel Jeschko und Jakov Josic fehlen schon länger. Einzig der zuletzt erkrankte Nico Tscheppen könnte in die Startelf zurückkehren. „Es werden viele junge Spieler ihre Chance bekommen“, kündigt Schrenk an. Der SCZ rutschte zuletzt aus den Top 3, will die zwei Punkte auf Gloggnitz noch wettmachen.