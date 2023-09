Der Weg stimmt, aber: „Wir haben einen Sieg zu wenig auf dem Konto“

„Leider wieder eine mittlerweile fast klassische Edelhof-Partie.“ Bei Günter Schrenks Fazit nach dem Heimspiel gegen Retz schwingt einiges an Bitterkeit aber auch Pragmatismus mit. Der Zwettler Trainer war neuerlich mit der Vorstellung zufrieden, sah sein Team neuerlich vor eigenem Publikum am Drücker. Am Ende standen die Braustädter aber wieder mit leeren Händen da. Wie auch zuletzt im Derby gegen Waidhofen. „So kann es aber eben laufen, wenn eine brutal junge Mannschaft gegen eine sehr abgezockte, routinierte Truppe antritt“, nimmt er gleich im nächsten Satz Schärfe raus.

Braustädter kassieren zu leichte Gegentreffer

Denn das erste Zwischenfazit zur neuen Saison, nach dem Umbruch im Sommer fällt gut aus. Der SC Zwettl holte Siege gegen Kottingbrunn und die SKN Juniors, ein Remis zum Auftakt in Rohrbach, steht nach fünf Runden genau in der Mitte der Tabelle. „Wir stehen wahrscheinlich genau dort, wo uns viele eingeschätzt haben. Für mein Gefühl haben wir einen Sieg zu wenig, sind aber trotzdem gut gestartet“, resümiert Schrenk. „Wir haben Spiele als bessere Mannschaft verloren, belohnen uns für gute Leistungen nicht oder zu wenig. Dafür haben wir zwei Schnittpartien gegen Kottingbrunn und St. Pölten gewonnen.“

Die Probleme im Spiel der Braustädter ließen sich an der 1:3-Niederlage gegen den SC Retz wieder gut veranschaulichen. Die junge Mannschaft nutzt gegen tief stehende Gegner seine Torchancen zu wenig, macht es im Gegenzug den Gegnern beim Toreschießen oft einmal zu leicht. „Wir kassieren Tore aus Situationen, die nicht einmal richtige Torchancen sind“, bekrittelte der Trainer schon in der Vorwoche. Auch gegen die Weinstädter waren die ersten beiden Tore, besonders das 0:2 nach diesem Muster. Ein Ballverlust im Mittelfeld, ein Konter, ein Tor. „Retz hat es in diesen Situationen aber auch sehr gut gemacht, diese Qualität haben sie einfach in der Mannschaft“, sagt Schrenk.

„Werden von Runde zu Runde stärker werden“

Was für Zwettl spricht, ist der Faktor Zeit. „Wir haben eine brutal junge Mannschaft. Die Entwicklung braucht einfach Zeit“, betont der Coach. „Wir werden tendenziell von Runde zu Runde stärker werden. Spielzüge werden besser funktionieren, Fehler werden weniger werden. Aber klar, Fußball ist am Ende ein Ergebnissport, da können wir uns von guten Leistungen alleine auf Dauer nichts kaufen.“

Nach Waidhofen, Kottingbrunn und Retz, die allesamt sehr defensiv agiert haben, gibt es, zumindest, was die Spielanlage anbelangt, am Freitag etwas Abwechslung. Mit Korneuburg geht es gegen eine spielerisch starke Mannschaft. „Tendenziell liegen uns Teams, die viel fürs Spiel tun, wo wir auch etwas mehr Räume bekommen, besser“, orakelt Schrenk. „Wobei Korneuburg gerade sehr stark drauf ist.“