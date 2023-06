Die beste Saison am Edelhof

Der versöhnliche Saisonabschluss blieb dem SC Zwettl verwehrt - respektive verhaute er sich diesen am Freitag in Kilb selbst, vergeigte eine 1:0-Pausenführung. Damit blieb auch Rang drei letztlich weit entfernt, und die von Trainer Günter Schrenk noch ins Auge gefasst 50-Punkte-Marke wurde nicht angetastet. Dennoch gibt es beim Verein deshalb gar kein allzu großes Trübsalblasen: Der SCZ hat nämlich die beste Saison seit dem Abstieg aus der Regionalliga 2010 gespielt, die beste überhaupt auf der Sportanlage Edelhof, wo man seit 2008 kickt.

„In zwei Monaten werde ich mit der Saison dennoch glücklicher sein, als jetzt gerade“, sagte auch Trainer Günter Schrenk schon vorige Woche angesichts etlicher Schulterklopfer nach dem letzten Heimspiel gegen Meister Ardagger/Viehdorf (0:4). Aus den vielen Möglichkeiten machten die Braustädter letztlich wenig. „Ziel war aber trotzdem von Anfang an Rang drei bis fünf. Jetzt sind wir Vierter!“, betont SCZ-Obmann Josef Zlabinger. „Natürlich beginnst du zu überlegen, wenn du so weit vorne bist. Aber es hat sich von Winter weg durchgezogen mit den Verletzten und Kranken, da wird es schwierig.“

„Die Burschen sollen jetzt den Kopf ein bissl frei von Fußball bekommen“

Auch in Kilb zum Abschluss traten die Zwettler wieder mit einer Rumpfelf an. Angefangen mit Michael Gaishofer im Tor, der als Nummer drei neuerlich einen guten Job ablieferte. Auch Nicolas Führer und Johannes Herrsch standen in der Start-Elf, Nico Dornhackl, Fabian Gattinger und Kilian Floh wurden eingewechselt.

Qualitativ sei es dennoch ein gutes Schlussrundenspiel gewesen, sagt Schrenk: „Wir haben aber schlecht begonnen, uns erst nach 20 Minuten etwa erfangen. Dann hatten wir aber gute Chancen, hätten schon da die Entscheidung herbeiführen können.“ Es reichte nur zum 1:0 von Sebastian Penz praktisch mit dem Pausenpfiff. „Das wäre eigentlich ein pssychologisch guter Zeitpunkt gewesen. Den konnten wir aber nicht nutzen.“ Ein Doppelschlag binnen vier Minuten entschied dann die Partie zugunsten der Kilber. „Wir können nach einem Rückschlag leider derzeit auch nicht zurückschlagen“, monierte Schrenk.

Der verabschiedete seine Schützlinge nach dem Spiel gleich in die Sommerpause, die diesmal bis 10. Juli etwas länger ausfällt. „Wir waren bisher immer bekannt dafür, früh zu starten, vielleicht zu früh“, bemerkt Schrenk. „Jetzt bekommen die Burschen einmal mehr Zeit ihre Akkus aufzuladen, ein bissl den Kopf frei vom Fußball zu bekommen. Das ist auch wichtig.“