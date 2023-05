Die Zwettler im Eck: „Der Meistertitel ist für uns kein Thema mehr“

Was für ein bitterer Freitagabend für die Zwettler Kicker! Nicht nur schlitterten sie mit einer schlechten Vorstellung im Waidhofner Birkenstadion in eine verdiente 0:1-Derby-Niederlage. Zeitgleich musste sich der bis dahin größte Titelkonkurrent Kottingbrunn in Schrems überraschend 0:2 geschlagen geben. Anstatt durch diese offene Tür durchzugehen und ein spannendes Finale im Titelrennen vorzubereiten, schlugen sich die Braustädter die Tür aber fast schon selbst zu. Da Ardagger gegen Retz gewann, sind die Mostviertler dem SCZ jetzt schon auf fünf Punkte enteilt. Zwei Runden vor Schluss war das wohl die Vorentscheidung.

„Man hatte nicht den Eindruck, dass die Mannschaft Meister werden will“, wird SCZ-Trainer Günter Schrenk deutlich. Die Derby-Niederlage in Waidhofen hat ihn bitter enttäuscht. „Es war alles angerichtet. Wir wussten, dass Schrems gegen Kottingbrunn vorne liegt, die Kulisse und die Stimmung am Platz waren top, das Wetter ein Traum. Und dann liefern wir so etwas ab. Das ist mir unverständlich und es ist auch eigentlich unentschuldbar.“

Er meint die Leidenschaftslosigkeit, mit der die Zwettler ans Werk gegangen sind - keine Emotionen, kein Feuer, kein Tempo. „Auch keine Tempowechsel, gar nichts“, verdeutlicht Schrenk. „Das ist mit Fortdauer des Spiels immer schlimmer geworden. So kannst du eine Mannschaft, die tief steht, nicht fordern. Das war eine enttäuschende Leistung und eine verdiente Niederlage.“ In puncto fehlendes Feuer, was den Braustädtern im Frühjahr öfter zum Verhängnis geworden ist, kündigt der Trainer auch schon für den Sommer Anpassungen in der Mannschaft an.

Sieg gegen Ardagger würde auch Mini-Chance auf Titel wahren

Und dann will man neu angreifen. Die noch laufende Spielzeit hat der SCZ mehr oder weniger abgehakt. „Der Meistertitel ist für uns kein Thema mehr“, sagt Schrenk klar. Für ihn und die Braustädter geht es jetzt am kommenden Freitag vielmehr darum, „den Super-GAU zu verhindern“. Der wäre, dass die SG Ardagger/Viehdorf auf der Sportanlage Edelhof den Meistertitel vorzeitig fixiert. Dafür muss Zwettl gewinnen. Jeder Punkt brächte die Mostviertler uneinholbar in Führung.

Gelingt der Sieg, würde die Schrenk-Elf auch noch die Mini-Chance auf den Meistertitel erhalten, hätte dann in der Schlussrunde zwei Zähler Rückstand. Der Trainer verfällt dazu aber in gar keine Gedankenspiele mehr, will die Saison gut zu Ende bringen: „Anfang der Saison waren die Top 5 das Ziel, die haben wir erreicht. Natürlich wollten wir dann nach dieser Herbstsaison mehr. Dafür hat es leider nicht gereicht, aber es war dennoch eine Top-Saison von uns. Die wollen wir jetzt noch gut zu Ende bringen.“