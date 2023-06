Viel Licht, etwas Schatten: Die Zwettler Saison im Rückspiegel

49 Punkte, Rang vier - seit dem Umzug vom Zwettltal-Stadion auf die Sportanlage Edelhof 2008 war der SC Zwettl nie besser postiert. Dennoch sitzt die Nadel vom verpassten Meistertitel, der heuer so einfach zu erreichen gewesen wäre wie schon lange nicht, noch tief. Die Bilanz zur Saison 2022/23 fällt aber großteils positiv aus. Die Höhepunkte und Tiefpunkte noch einmal im Überblick.

Herbstsaison. Keine Mannschaft war in der Hinrunde länger Tabellenführer als der SC Zwettl. Mit zehn Siegen und vor allem nur sechs Gegentoren in 14 Partien war die Schrenk-Elf eine Macht. Hohe Siege wie das 5:0 gegen Rohrbach blieben die Ausnahme, Zwettl agierte dennoch lange Zeit souverän. Ausgerechnet, als es ans Eingemachte ging, kamen die Braustädter aber etwas außer Tritt, verspielten den Herbstmeistertitel an Ardagger. Das waren vielleich schon die Vorboten für das Frühjahr.

Derbybilanz. Der 12. Mai war für viele Beobachter der Lichtblick, auf den sie im Frühjahr gewartet hatten. Der SC Zwettl ließ im Derby in Schrems erstmals jene Attribute aufblitzen, die man sich schon in der gesamten Rückrunde erhofft hatte. Viel Feuer in der Offensive, riesige Spielfreude in der gesamten Mannschaft und dazu noch Sicherheit in der Defensive. Das führte zu einem 4:0-Sieg, der schon zur Pause feststand und nur nicht noch höher ausfiel, weil sich Schrems nach der Pause vor dem Tor verbarrikadierte, Zwettl auch Gnade walten ließ. Die erhoffte Wende im Titelrennen war es dennoch nicht. Die Derbybilanz kann sich aber sehen lassen. Beide Spiele gegen Schrems wurden zu null gewonnen, das Heimspiel gegen Waidhofen ebenso. Nur im Saisonfinish rutschte der SCZ in der Thayastadt aus.

Heimische Kicker. Die Zwettler wurden in dieser Saison oftmals an ihren starken Legionären gemessen. Umso wichtiger war aber das starke Gerüst aus eigenen Spielern und Waldviertlern. Um Kilian Bayer, der kaum mehr aus dem Spiel wegzudenken ist und dem mittlerweile auch die Kapitänsschleife gut steht, wenn Gregor Schmidt einmal fehlt, ist da in den vergangenen Jahren ein Top-Kollektiv herangewachsen. Michael Herrsch und Nico Tscheppen auf den Außenbahnen sind genauso eine Bank wie eine Reihe weiter vorne Jonas Schaupp oder Alexander Vogl. Auch Sebastian Penz, David Aigner und Daniel Jeschko lieferten trotz einiger Verletzungen starke Partien ab. Dazu fasste mit Johannes Herrsch, Mateo Plazibat oder Nicolas Führer schon die nächste Generation Fuß.

Heimbilanz. Mit acht Siegen fällt die Bilanz der Zwettler am Edelhof sehr gut aus. Dennoch gelang es letztlich in einigen Partien zu wenig, den Heimvorteil zu nutzen. Man denke an Spiele wie gegen Ortmann im Herbst oder Kottingbrunn im Frühjahr, die Zwettl dominierte und dennoch leichtfertig verlor.

Neuzugänge. Das Staunen war groß, als sich der langjährige Regionalliga-Star und frühere SV-Horn-Kapitän Miroslav Milosevic im Winter dem SC Zwettl anschloss, dort als Spielmacher der entscheidende Faktor im Titelrennen hätte sein sollen. Es blieb beim Konjunktiv. Denn Milosevic kam letztlich nie wirklich in Zwettl an, war menschlich zwar beliebt, voll integriert und seine Freistöße oftmals eine Wohltat - im Spiel konnte er die entscheidenden Akzente aber kaum setzen. Hinter den Erwartungen blieb auch der bullige Regionalliga-Stürmer Milan Milovanovic, der zwar in der Vorbereitung und den ersten Runden gut loslegte, sich aber bald von der feuerlosen Offensive anstecken ließ. Unterm Strich stehen nur drei Ligatore.

Ausfälle. Im Herbst sah es so aus, als hätte man die Verletzungsserien der vergangenen Saisonen hinter sich gebracht. Mit dem Start in die Wintervorbereitung kassierte der SCZ aber wieder die volle Breitseite. Verletzungen und Krankheiten beeinflussten schon die Vorbereitung massiv und ließen auch im Verlauf der Rückrunde nicht mehr nach. Besonderer Pechvogel war dabei Jakov Josic, der nach verpasster Herbstsaison im Frühjahr nur viermal spielte und sich gleich wieder verletzte.

Frühjahr. Eine verkorkste Vorbereitung „mit vielen Fehlstunden“, wie es der scheidende Sportliche Leiter Helmut Lamatsch bezeichnete, zog sich beim SCZ nahtlos in die Rückrunde weiter. Weiter eine Menge an Verletzungen, weiter ständige Umbauten in der Mannschaft, weiter Probleme in der Defensive und fehlendes Feuer in der Offensive. Davon erholte sich die Schrenk-Elf im gesamten Frühjahr nicht - positive Ausreißer blieben eben Ausreißer. Einzig weil auch Kottingbrunn und Ardagger laufend patzten, blieb Zwettl lange Zeit im Titelrennen. Am Ende schaute in der Frühjahrstabelle aber nur Rang neun heraus, einen Platz hinter Schrems.