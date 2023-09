Ein Wiedersehen mit Lorenz Grabovac

In der sechsten Runde bekommt es der SC Zwettl zum ersten Mal mit einem Aufsteiger zu tun - und da gibt's mit dem SC Korneuburg gleich eine schwierige Aufgabe zu lösen. Der Ostklub legte bärenstark los, liegt aktuell auf Rang drei. Auch dank eines Spielers, der einst beim SCZ das Kicken erlernt hat: Lorenz Grabovac debütierte 2013 mit 15 Jahren in der 1. Landesliga, war in der Saison 2014/15 schon ein Leistungsträger bei den Zwettlern, zog dann weiter zum FC Liefering und SKN St. Pölten, ehe er wieder im Amateurbereich sesshaft wurde. Seit Sommer kickt er bei den Korneuburgern, ist dort am Flügel einer der Top-Spieler. Beim 3:1-Sieg im Aufsteiger-Duell gegen St. Peter/Au erzielte der mittlerweile 26-Jährige am Samstag alle drei Treffer.

„Er bringt eine enorme Qualität auf den Platz, Marc Ortner und er sind bisher unsere Top-Transfers diesen Sommer“, schwärmt Korneuburg-Trainer Gerald Schalkhammer. Jetzt kommt's für Grabovac zum ersten Mal seit 2019, damals mit den SKN Juniors, wieder zu einem Aufeinandertreffen mit dem SC Zwettl - damals steuerte er beim 4:1-Erfolg der Jungwölfe am Edelhof auch einen Treffer bei.

„Korneuburger Offensive ist brutal gut besetzt“

„Die Offensive ist unter anderem mit Lorenz Grabovac brutal gut besetzt“, weiß Zwettl-Trainer Günter Schrenk, der Korneuburg vom spielerischen Potenzial zu den besten Teams der Liga zählt. Ein Rezept, wie man den Aufsteiger zusetzen könnte, hat der Trainer schon parat. „Die Defensive ist bis jetzt nicht so überragend, da werden wir zu Chancen kommen“, orakelt Schrenk. „Wahrscheinlich werden wir generell etwas mehr Raum bekommen als zuletzt. Das tut uns vielleicht gut.“

Personell muss der SCZ weiter auf David Aigner (Schlüsselbeinbruch) und den gesperrten Benjamin Hahn (noch für zwei Spiele auf der Strafbank) verzichten, auch Johannes Herrsch ist mit Kahnbeinbruch noch zumindest vier Wochen out. Ein kleines Fragezeichen steht auch hinter Torhüter Sebastian Gessl, der sich gegen Retz an der Schulter verletzt hat - ein MRT ist anhängig. „Es war eine ähnliche Situation wie bei Affengrubers Verletzung im Frühjahr. Es dürfte nicht so schlimm sein, aber wir möchten das abklären lassen“, erklärt Schrenk.

Bei Korneuburg fehlen derzeit Michael Endlicher (Kapselriss im Knöchel, zwei bis drei Wochen Pause) und Armin Mujakic (Knieprobleme).