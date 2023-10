Grünstäudl und Resch bilden das neue Zwettler Führungsduo

Der Abgang von Josef Zlabinger als Obmann des SC Zwettl brachte bei der Vorstandsneuwahl im Zuge der Generalversammlung am 16. Oktober im Gasthaus Schrenk in Zwettl einige Änderungen mit sich. Die gravierendsten gab es selbstverständlich an der Spitze, wobei die handelnden Personen großteils gleich bleiben.

Zum neuen Obmann wurde der bisherige geschäftsführende Obmann Martin Grünstäudl gewählt. Neuer geschäftsführender Obmann ist der bisherige Obmann-Stellvertreter Harald Resch. Neben Roland Jachs, der auch die Geschäftsführung der Kantine innehat, wurde mit Benjamin Zottl ein neuer zweiter Obmann-Stellvertreter gewählt.

Eine Änderung gab es auch an der Position des Schriftführers. Hier stand Wolfgang Steinbauer nach 20 Jahren für keine weitere Funktionsperiode mehr zur Verfügung. „Er wird uns aber weiterhin als Unterstützung erhalten bleiben“, sagt Grünstäudl. Zur neuen Schriftführerin wurde Gabriele Simlinger gewählt.

Die Sportliche Leitung, die nach dem Abgang von Helmut Lamatsch im Sommer interimistisch nachbesetzt wurde, bleibt bei Grünstäudl und Resch. Letzterer ist auch weiterhin für das Frauenteam zuständig.

Zum Abschluss der Sitzung wurde Josef Zlabinger, der im Beirat bleibt und auch als Platzwart weitermacht, einstimmig zum Ehrenobmann gewählt.