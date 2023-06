Lamatsch zu Rücktritt: „Habe gemerkt, dass die Zeit reif ist“

Mit 30. Juni endet die dritte Ära von Helmut Lamatsch beim SC Zwettl. Zweimal war der Waidhofner als Trainer bei den Braustädtern engagiert, führte sie 2005 in die Regionalliga Ost, und konnte bei einem kurzen Intermezzo im Frühjahr 2010 (schon Anfang 2009 war er als Sportkoordinator zurückgekehrt) den Abstieg aus der dritten Spielklasse nicht mehr verhindern. Als Sportlicher Leiter ab Ende 2019 blieb ihm der Wiederaufstieg, nach einer der stärksten Saisonen auf der Sportanlage Edelhof überhaupt, verwehrt.

Grund für seinen Rücktritt sei das aber keiner, wie er im NÖN-Gespräch betont. Es gebe kein böses Blut oder ähnliches. Die Zeit sei einfach gekommen. „Wenn du lange in dem Geschäft bist, bekommst du ein Gefühl dafür, kannst die Situation einschätzen“, sagt Lamatsch. „Es war ein längerer Entscheidungsprozess. Am Ende habe ich für mich entschieden, aktiv den Schritt zu setzen. Ich habe gemerkt, dass die Zeit reif ist.“

Schwierige, aber schöne dreieinhalb Jahre

Helmut Lamatsch kehrte im Dezember 2019 im Gespann mit Lukas Meisner zum SC Zwettl zurück, nachdem die beiden kurz davor beim SV Waidhofen aufgehört hatten, folgte kurze Zeit später Harald Resch, den er ab der Rückkehr unterstützt hatte, als Sportlicher Leiter nach. Anstatt gleich durchstarten zu können, war nach arbeitsreichen ersten drei Monaten gleich wieder Pause angesagt - die Corona-Pandemie erreichte im März 2020 Österreich. Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Rückrunde gegen Mannersdorf (2:1-Sieg), ruhte der Fußball bis Sommer.

Auch die folgende Saison 2020/21 wurde pandemiebedingt nach der Herbstsaison abgebrochen. Aus sportlicher Sicht waren die ersten Jahre schwierig, von vielen Ausfällen geprägt, wodurch Zwettl über die untere Tabellenhälfte nicht hinaus kam - Rang elf 2021/22. Im vorigen Sommer stellte Lamatsch die Mannschaft neuerlich neu zusammen, bildete ein Team, das mit Neo-Coach Günter Schrenk, von Beginn weg im Spitzenfeld der Liga zu finden war, bis zuletzt im Rennen um den Meistertitel mitmischte.

Dass die Braustädter dabei letztlich Ardagger und auch Kottingbrunn den Vortritt lassen mussten, führt der Noch-Sportchef auf einige Faktoren zurück: „Wir sind von der ersten Partie weg nie auf Touren gekommen. Das lag auch an einer Vorbereitung mit vielen Fehlstunden, weil dauernd Spieler verletzt waren. Dazu ist gekommen, dass auch die Mentalität vom Herbst nicht mehr da war. Dann sind in der Defensive Fehler dazugekommen, die Offensive hat die Tore nicht gemacht.“ Nun spielt der SCZ am Freitag in Kilb noch um die Chance auf Rang drei - und um die 50-Punkte-Marke zu überspringen.

„Ich stelle mich auf einen ruhigen Sommer ein“

Das wäre ein schöner Abschluss für Lamatsch. „Es waren schöne dreieinhalb Jahre, mit vielen Ups und Downs“, resümiert er schon jetzt. „Gerade haben wir die erfolgreichste Saison seit langem gespielt. Dass es mit dem Meistertitel nicht geklappt hat, hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun - auch nicht irgendwelche Leistungen oder Verhalten der Spieler. Es hat alles gepasst. Ich gehe nicht im Groll, es gibt überhaupt kein böses Blut.“

Für die Zukunft des Vereins sei schon vieles auf Schiene gebracht, sagt Lamatsch: „Die eigenen Spieler und die Waldviertler haben verlängert. Auch ein neuer Tormann ist praktisch fix.“ Dass der Verein künftig wirtschaftlich wohl kleinere Brötchen backen muss, wäre für ihn eher ein Anreiz gewesen, unter diesen Bedingungen eine neue Mannschaft zusammenzustellen, als ein Grund für seinen Rückzug, unterstreicht er.

Und was bringt die Zukunft für Heli Lamatsch? „Ich stelle mich auf einen ruhigen Sommer ein“, sagt er. „Aber im Fußball kann's oft sehr schnell gehen.“ Im LAZ Waldviertel bleibt er als Leiter der Vorstufe in Zwettl ohnehin weiter im Fußball stark engagiert.