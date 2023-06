Neuer Torhüter für Zwettl

Nun gab's noch vor Beginn der offiziellen Transferzeit eine Vollzugsmeldung: Sebastian Gessl ist die neue Nummer eins. Der 26-jährige Hollabrunner ist im Waldviertel kein Unbekannter: Von 2019 bis 2021 war Gessl Torhüter beim SV Horn, absolvierte in dieser Zeit 24 Pflichtspiele, davon 22 in der 2. Liga und zwei im ÖFB-Cup. Horn holte in damals von der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten Hoffenheim.

Der 1,94m große Schlussmann wurde in der Rapid-Akademie ausgebildet, wechselte danach zur zweiten Mannschaft des Karlsruher SC – ehe er eben über Hoffenheim nach Österreich retour kam. Nach seinem Aus bei Horn war Gessl ein halbes Jahr vereinslos, dockte schließlich im Jänner 2022 bei Siegendorf an und stieg in die Regionalliga auf. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 21 von 30 Partien, musste mit den Burgenländern als Viertletzter aber wieder absteigen. Zwettls geschäftsführender Obmann Martin Grünstäudl erwartet sich von Gessl einiges: „Er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein starker Torhüter ist.“