Punkteteilung im Top-Spiel machte Führung sicherer

Das Duell der beiden besten Landesligisten im bisherigen Frühjahrsverlauf endete ohne Sieger. Der SC Zwettl und der SC Retz schafften dabei durch das 0:0 zudem das Kunststück, beide ihre Serien fortzuführen und Bestmarken zu behalten. Beide blieben ungeschlagen, Zwettl ist in der Rückrunde noch immer ohne Gegentor und auch die wieder erstarkten Weinstädter halten weiterhin bei erst einem Gegentor.

Warum auch die Hieblinger-Elf in der Defensive so gut agiert, davon bekamen die Zwettler am Freitag eine Idee. Die Retzer standen bombenfest, verschoben – und sorgten so auch für Frust bei den Zwettlern. „Wir haben unsere Reifeprüfung bestanden“, lobte Hieblinger.

Abstand zu den Verfolgern wuchs

Mit einigen Tagen Abstand ist bei SCZ-Trainer Günter Schrenk der Frust über das vernagelte Tor der Freude über die spielerisch gute Leistung seiner Mannschaft gewichen: „Das war im Spiel mit dem Ball sicher unsere beste Leistung im Frühjahr. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Retz war taktisch extrem diszipliniert, ist tief gestanden. Es war schwer für uns, Lücken zu finden. Im letzten Drittel war bei uns vielleicht auch die Gier nicht so da wie sonst.“

Von der Grenze zu diesem letzten Drittel hätte Miroslav Milosevic per Freistoß schon in der ersten Hälfte seinen ersten Treffer für Zwettl erzielt – der zählte aber nicht, weil er einen direkten statt indirekten Freistoß ausführte. „Das wäre wahrscheinlich der Dosenöffner gewesen“, meinte Schrenk.

So blieb es bis zum Schluss ein Anlaufen an die Retzer Mauer. Und diese hielt stand.

Den Abstand zu den Verfolgern hat Zwettl aber auch mit der Nullnummer vergrößert.