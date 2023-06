Sehnenriss: David Affengruber muss seine Karriere beenden

Der Meistertitel mit dem SC Zwettl hätte der letzte Höhepunkt in der Karriere David Affengrubers werden sollen. Nach dem 0:4 gegen die SG Ardagger/Viehdorf ist auch rechnerisch klar, dass sich der Titel mit den Braustädtern nicht mehr ausgeht. Für den langjährigen Zweitliga-Torhüter, der im vorigen Sommer von Amstetten nach Zwettl gewechselt ist, kam es aber noch dicker: Er war beim Spiel am Freitag am Edelhof gar nicht mehr auf dem Platz, muss verletzungsbedingt per sofort seine Laufbahn beenden.

Hinter Affengrubers Schulterproblemen, die im Frühjahr immer wieder augenscheinlich wurden, steckt nämlich eine schwerwiegende Verletzung, die sich der Torhüter bereits in der zweiten Frühjahrsrunde gegen Spratzern zugezogen hat, die bislang aber nicht öffentlich angesprochen worden ist. „Damals bin ich so ungünstig auf die linke Schulter geflogen - und in der zweiten Halbzeit dann noch einmal. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber über das Wochenende sind die Schmerzen schlimmer geworden“, schildert Affengruber. „Deshalb habe ich dann am Montag eine MR-Untersuchung gemacht.“ Die ernüchternde Diagnose: eine gerissene Supraspinatus-Sehne, eine gerissene lange Bizepssehne und weitere Verletzungen.

Ende der Karriere stand schon im März fest

Dass das das Ende seiner Karriere bedeuten würde, wusste der Torhüter bereits damals. „Die Ärzte haben mir nahegelegt, aufzuhören, weil ich sonst mit 40 vielleicht den Arm gar nicht mehr heben kann“, sagt er. Aber Affengruber machte weiter - unter ärztlicher Beobachtung. „Nur, wenn die Schmerzen es zulassen“, war die Devise. Der Titelkampf mit Zwettl war dem Torhüter aber zu wichtig: „Ich wollte einfach das Ziel mit der Mannschaft erreichen.“ Dafür behandelte er die Schmerzen vor jedem Spiel mit Spritzen und Tabletten.

„Wahnsinn, dass er so lange durchgehalten hat! Das rechne ich ihm hoch an“, betonte Trainer Günter Schrenk. „Er hat dem Titel sehr viel untergeordnet.“ Im Derby in Waidhofen wurden die Schmerzen aber zu groß, konnte er die Schulter kaum noch in die Höhe brachte. Affengruber: „In den letzten drei Wochen war es so schlimm, dass ich nach Waidhofen gesagt habe: Aus, ich spiele nicht mehr und ich trainiere auch nicht mehr.“

„Vom Winter weg nie in die Spur gekommen“

Im August unterzieht sich Affengruber nun der notwendigen Operation, neun Monate wird die Heilung etwa in Anspruch nehmen. Dass er deshalb die Handschuhe an den Nagel hängen muss, trägt der 31-Jährige aber mit Fassung: „Es ist nicht so schlimm für mich. Für mich war der größte Abschied, als ich vor einem Jahr in Amstetten mein letzten Profispiel bestritten habe. Zwettl habe ich jetzt sozusagen noch mitgenommen. Für mich war die Karriere eigentlich schon vor einem Jahr beendet.“

Den verlorenen Titelkampf mit Zwettl sieht er kritisch: „Im Endeffekt sind wir vom Winter weg nie in die Spur gekommen.“ Es habe an der körperlichen Verfassung von Teilen der Mannschaft gehapert. „Und ich hatte auch das Gefühl, dass nicht jeder aufsteigen will“, sagt Affengruber. Zudem sei Miroslav Milosevic am Spielfeld zu wenig unterstützt worden: „Viele haben ihm einfach den Ball gegeben und alles Gute gewunschen. Er ist einer der besten Spieler in der Landesliga, aber das wurde von vielen anderen Spielern nicht geschätzt.“