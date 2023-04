Trainer sauer: „Wir waren nicht bereit für die Partie

Werbung

Nachdem trotz des holprigen Starts bisher zumindest stets dicke Punkte auf das Zwettler Konto kamen, reichte es jetzt in Langenrohr erstmals nicht, musste der SCZ im fünften Spiel die erste Niederlage der Rückrunde einstecken. Auch die Tabellenführung sind die Braustädter wieder los, wobei das für Trainer Günter Schrenk zum jetzigen Zeitpunkt noch zu verschmerzen ist – das Zustandekommen der Niederlage schon weniger.

Wir wussten haargenau, wie Langenrohr spielen wird und konnten uns dennoch über 90 Minuten nicht darauf einstellen. Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl

„Weil wir im Vorhinein haargenau wussten, wie Langenrohr spielen wird und uns dennoch über 90 Minuten nicht darauf einstellen konnten. Heli (Sportchef Lamatsch, Anm.) und ich haben die ganze Woche im Training darauf hingewiesen, bei der Vorbesprechung zum Spiel noch einmal…“, erklärte Schrenk seinen Ärger. Das aggressive, zweikampfbetonte Spiel der Tullnerfelder, die überdies auch eine spielerische Komponente an den Tag legen, passte den Zwettlern überhaupt nicht in den Kram. Schon nach einer Viertelstunde lagen sie 0:2 zurück – letztlich gab‘s noch ein 1:2, dank des Premierentreffers von Miroslav Milosevic.

„Natürlich haben Langenrohr die zwei frühen Tore in die Karten gespielt, aber da haben wir einfach geschlafen“, sagte Schrenk. „Die Niederlage war verdient, wir waren einfach nicht bereit für die Partie…“

Mentale und physische Defizite

Die Gründe dafür seien vielfältig. Einerseits sei das Mittelfeld durch die Ausfälle eine kleine Baustelle, obendrein wenig Spielraum von der Ersatzbank. „Wir wollen den Jungen Spielzeit geben, aber in einer so körperbetonten Partie haben sie es auch schwer“, so Schrenk, der vor allem aber mentale und physische Defizite ortet. „Die Fitness-Defizite durch die Ausfälle in der Vorbereitung sind bei uns eh ein Dauerthema, das auch da hineinspielt. Und andere haben halt auch nicht einsehen wollen, dass man eben nicht alles spielerisch lösen kann.“ Nachsatz: „Dazu ist dann noch gekommen, dass wir in Ballbesitz auch nicht gut gespielt haben.“

Das Fazit aus der Niederlage ist für den Trainer schnell gezogen: „Das Spiel muss uns eine Lehre sein. Es werden noch mehr Gegner kommen, gegen die es mit nur schön Fußball spielen nicht gehen wird.“