Umbruch auch im Kader: Nur die Waldviertler bleiben

Beim SC Zwettl werden in der Sommerpause viele Steine neu übereinander geschichtet werden. Neben den Änderungen in der Sportlichen Leitung wird auch die Mannschaft komplett umstrukturiert, nur der Stamm an eigenen und Waldviertler Spielern bleibt. Alle anderen Spieler werden abgegeben.

Damit wird sich auch der Königstransfer der Winterpause, Miroslav Milosevic, wieder aus dem Waldviertel verabschieden. Der Mittelfeldspieler kam mit viel Vorschusslorbeeren - man kannte ihn ja aus Horner Zeiten - blieb aber letztlich beim SCZ farblos, überzeugte bei einigen Freistößen, blieb ansonsten aber hinter den Erwartungen. Das gilt auch für Milan Milovanovic. Der Stürmer traf in den ersten Partien regelmäßig, danach allerdings gar nicht mehr - von seinen fünf Treffern gelangen ihm drei in der Vorbereitung. Deniz Tokgöz zog selbst die Reißleine - der Abwehrchef war den Großteil der Saison hindurch ein Fels in der Brandung, zuletzt ließen aber auch bei ihm die Leistungen nach.

Änderungen bei Sponsoren erwartet, Budget soll aber bleiben

Und dann gibt's noch zwei verletzungsbedingte Abschiede. Der eine, jener von Torhüter David Affengruber ist schon seit der Vorwoche bekannt. Der andere, jener von Jakov Josic, wurde jetzt öffentlich gemacht. Das Engagement der Mittelfeldspielers in Zwettl war nicht von Glück geprägt. Er verletzte sich kurz nach seinem Wechsel ins Waldviertel im vorigen Sommer (Muskelriss), verpasste den Herbst. Dann stieg er im Frühjahr ein, verletzte sich aber nach vier Bewerbsspielen wieder.

Aus sportlicher Sicht ist dieser Umbau durchaus plausibel. Hinter den Transfers werden wohl aber auch wirtschaftliche Überlegungen stecken. Seit voriger Woche wurden Gerüchte über Ausstiege von Sponsoren laut (genannt wurde etwa häufig das Bau-Unternehmen Swietelsky), dass der SC Zwettl den Gürtel enger schnallen müsse.

Grünstäudl und Schrenk übernehmen vorerst Sportleitung

„Es wird voraussichtlich zu Änderungen bei den Sponsoren kommen“, sagt Obmann Josef Zlabinger. „Wie und in welcher Art, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen, weil die Gespräche noch laufen.“ Der Vereinschef betonte aber auch, das Budget der gerade abgelaufenen Saison halten zu wollen und voraussichtlich auch zu können.

Die Braustädter spielten jetzt schon zum Großteil mit eigenen Spielern, das wolle man beibehalten, sagt Zlabinger: „Rundherum werden wir die Achsen aber schon mit erfahrenen Spielern besetzen.“ Dafür zuständig sind Martin Grünstäudl, der geschäftsführende Obmann, und Trainer Günter Schrenk, die sich die Agenden des scheidenden Sportleiters Helmut Lamatsch bis auf Weiteres untereinander aufteilen.

„Der Verein lebt vom Waldviertler Grundgerüst“

„Günter sondiert den Markt und dann nehmen wir Gespräche auf“, erklärt Grünstäudl die Arbeitsteilung auf mehrere Schultern. Auch Harald Resch soll wieder etwas mehr eingebunden werden. „Wir haben bereits einige Gespräche geführt“, sagt Grünstäudl. „In den nächsten zwei Wochen soll der Kader zu 99 Prozent stehen. Die Zeit drängt ja doch etwas, am 10. Juli ist Trainingsstart.“

Die zentralen Achsen sollen neu besetzt werden - ein Torwart, ein Innenverteidiger, ein Stürmer und ein Außenbahnspieler sind gesucht. „Große Erweiterungen am Kader wird es aber nicht geben“, erklärt Grünstäudl. Zu tun sei dennoch einiges, sagt Schrenk: „Im Prinzip geht jeder auswärtige Spieler. In puncto Ersatz schaut es aber schon sehr gut aus.“

Das Wichtigste sei aber, dass die Waldviertler bleiben, meint Schrenk: „Der Verein lebt von diesem Grundgerüst. Es freut mich, dass da alle weiter mit mir zusammenarbeiten möchten.“