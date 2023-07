Wieder ein mittlerer Umbruch in der Braustadt

Ungewöhnlich spät für Zwettler Verhältnisse trudelten auch in der letzten Woche der Übertrittszeit noch namhafte Neuzugänge am Edelhof ein. Der letztlich doch etwas überraschende Wechsel in der Sportlichen Leitung nach dem Abgang von Helmut Lamatsch sorgte für kleine Verzögerungen. Mit Innenverteidiger Marco Budic und Mittelstürmer Oliver Kruder, die beide noch vorige Woche beim SC Zwettl andockten, war das Transferprogramm aber dann doch noch vor dem Wochenende abgearbeitet.

Insgesamt kamen sechs neue Spieler, demgegenüber stehen fünf Abgänge aus dem Kampfmannschaftskader, der also sogar etwas vergrößert worden ist. Der Spagat zwischen sportlich (aufgrund einiger Änderungen im Sponsorenbereich) kleinere Brötchen backen zu müssen und den Kader dennoch zu vergrößern, ist Trainer Günter Schrenk gelungen. „Wir sind froh, was rausgekommen ist“, sagt er. „Natürlich haben wir individuelle Qualität verloren, aber andere Qualitäten gewonnen. Die Altersstruktur wurde zum Beispiel sehr stark verbessert, die jungen Spieler sind auch von der Mentalität anders, hungriger.“

Foto: SC Zwettl

Nur der gewünschte Flügelspieler wurde nicht mehr gefunden, ansonsten kann sich der neue Kader trotz Abspeckungen sehen lassen. Neben Torhüter Sebastian Gessl, der zuletzt bei Burgenlandligist Siegendorf spielte, davor zwei Saisonen beim SV Horn in der 2. Liga zwischen den Pfosten stand, gab es Verstärkungen auf allen Positionen. Jene des zweiten Innenverteidigers blieb nach dem Abgang von Deniz Tokgöz länger vakant, vorige Woche dockte aber schließlich Marco Budic an.

Der 23-jährige Wiener spielte im Nachwuchs beim FAC, der Vienna und der Austria und schnupperte schließlich 2018/19 mit FAC II in der 2. Wiener Landesliga erstmals in den Erwachsenenfußball. Von dort ging's gleich ins internationale Geschäft. Erst nach Estland, wo er es auch auf Einsätze in der höchsten Spielklasse, der Meistriliga, brachte, dann nach Kroatien und Slowenien, wo er für Zweitligisten spielte. Zuletzt stand er beim Viertligisten Zadar unter Vertrag.

Etwas weiter vorne sind die beiden Akademie-Youngster Benjamin Hahn und Benedikt Größl anzufinden, die mit ihren 18 Jahren die Altersstruktur der Mannschaft erheblich nach unten drücken. Das gilt auch für den 20-jährigen Oliver Kruder, der auf der Zielgeraden noch von Liga-Konkurrent SKN Juniors nach Zwettl wechselte.

Der sechste Neuzugang Marek Szotkowski zählt im Vergleich dazu mit seinen 27 Jahren schon zu den älteren im Team. Der Stürmer soll in der Offensive statt Milan Milovanovic, der bei Absteiger Scheiblingkirchen untergekommen ist, für ordentlich Bewegung sorgen.

Fazit. Das gelang dem Tschechen beim ersten Test gegen Sierndorf schon recht gut. Generell steckt in dieser SCZ-Mannschaft aber noch recht viel Wundertüte - weil erst eine Woche trainiert wird, weil an neuralgischen Punkten doch viel verändert wurde und auch weil der Altersschnitt erheblich gesenkt wurde, Routine abhanden gekommen ist. Letzteres muss kein negativer Aspekt sein, junge Truppen sorgen regelmäßig für Überraschungen und der Großteil der Zwettler Youngster hat auch schon einiges an Erfahrung, Qualität ohnehin. Kleinere Brötchen wird man aber zwangsläufig backen müssen. Das Titelrennen ist in weite Ferne gerückt. Ein Mittelfeldplatz wäre wohl das höchste der Gefühle.