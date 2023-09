Wieder verletzt: Torhüter Gessl fällt länger aus

Einsertorhüter beim SC Zwettl zu sein, ist in der jüngeren Vergangenheit ein ziemlich mit Pech behafteter Job. Nicht aus sportlichen Gründen, aber wegen Verletzungen. David Affengruber musste in der Vorsaison wegen einer Schulterverletzung sogar seine Karriere beenden. Ganz so schlimm ist es bei Sebastian Gessl nicht. In der Herbstsaison wird der Tormann aber voraussichtlich nicht mehr zwischen den Pfosten stehen.

Grund dafür ist die vor zwei Wochen gegen Retz erlittene Schulterverletzung. Bei einem Zusammenprall riss sich Gessl zwei Bänder in der Rotatorenmanschette, wie ein MRT jetzt zum Vorschein brachte. Was jetzt folgt ist noch nicht entschieden. „Es gibt zwei Meinungen von Ärzten. Die eine wäre konservativ ausheilen lassen, die andere operieren, was die Ausfalldauer von vier auf eineinhalb Monate verkürzen würde“, erklärt Trainer Günter Schrenk. „Unterm Strich ist aber für ihn jedenfalls die Hinrunde gelaufen, das wird sich nicht mehr ausgehen.“

Marcel Rauch schlüpft wieder ins Einserleiberl

Damit bleibt dem Göllersdorfer Gessl das Verletzungspech treu. Schon beim SV Horn zog sich der heute 26-Jährige 2020 einen Achillessehnenriss zu, verletzte sich gleich nach seinem Comeback erneut. Nach einer kurzen Phase ohne Verein dockte er 2022 bei Siegendorf an, feierte mit den Burgenländern den Aufstieg in die Regionalliga Ost, blieb die Vorsaison (bis auf kleinere Wehwehchen) in der Ostliga fit. Beim SCZ startete Gessl sehr gut, jetzt hat ihn aber das Verletzungspech wieder eingeholt.

„Ein sehr bitterer Ausfall. Sebastian ist ein wichtiger Führungsspieler, obendrein wahrscheinlich der beste Torhüter der Liga“, sagt Schrenk. Seine Präsenz auf dem Platz wird kaum zu ersetzen sein. In sportlicher Natur schlüpfte schon in Korneuburg Marcel Rauch in die Einserkeeper-Rolle. Talentproben hat der 19-Jährige schon einige abgegeben, sprang er doch in der Vorsaison schon statt Affengruber in die Bresche - so blieb er auch in Korneuburg fehlerlos. „Marcel ist ein Top-Talent, derzeit sehr gut drauf“, lobt Schrenk.

Personell war die Situation bei den Zwettlern am Freitag generell wieder angespannt. Alexander Vogl verletzte sich im Abschlusstraining und musste passen, Michael Herrsch war krank. Dazu kamen die längeren Ausfälle von David Aigner und Johannes Herrsch sowie die noch für ein weiteres Spiel aufrechte Sperre gegen Benjamin Hahn. „Wir sind mit neun Waldviertlern in der Startelf angetreten“, betont der Trainer. „Umso mehr freue ich mich über die gute Leistung.“