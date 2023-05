„Wir brauchen derzeit nicht an den Meistertitel zu denken“

Wieder war Marco Meitz der Partycrasher. Im Herbst schoss er die SG Ortmann/Oed-Waldegg zum Sieg auf der Sportanlage Edelhof. Jetzt glich er gegen den eben erst in Führung gegangenen SC Zwettl aus. Nach dem Remis gegen Ortmann, bereits das vierte Spiel ohne Sieg, hängen die Köpfe bei den Zwettlern schon ziemlich weit unten.

„Wir brauchen derzeit nicht an den Meistertitel denken“, fand Trainer Günter Schrenk deutliche Worte. Zu viele Spieler seien derzeit nicht in Top-Form. „Mit so einer Form kannst du nicht Meister werden.“ Dass Zwettl noch immer mittendrin im Titelrennen ist, liegt daran, dass auch die Konkurrenz bislang eher schwankend durch das Frühjahr geht. Tabellenführer Ardagger verlor am langen Wochenende zweimal – dafür hat Gloggnitz aufgeschlossen.

Erfolgserlebnisse als bestes Doping

Die Probleme bei Zwettl sind längst bekannt, haben sich trotz zwischenzeitlicher Besserung nicht verschoben: offensiv zu wenig zwingend, defensiv teils nachlässig. „Im Herbst hatten wir auch in der Offensive Probleme. Aber da haben wir in acht Spielen keine einzige Torchance zugelassen“, erinnert Schrenk. „Das schaffen wir derzeit nicht.“

Das zeichnete sich schon in der Vorbereitung ab – nur war da die Hoffnung groß, dass durch die veränderten Druckverhältnisse mit Meisterschaftsstart, viele Defizite abflachen. Der Trainer war skeptisch – und behielt recht: „Die ersten Spiele waren ergebnistechnisch noch gut, aber jetzt klappt auch das nicht mehr.“ Auch dann nicht, wenn die Braustädter eigentlich das bessere Team waren, wie zuletzt gegen Kottingbrunn.

Überlegungen, wie man den Durchhänger beenden könnte, gebe es einige. „Zum Beispiel im taktischen Bereich, ob wir vom 4-3-3 abrücken, um neue Impulse zu setzen“, sagt Schrenk. „Schauen wir einmal… Wobei ich es besser fände, den Plan A zu verbessern, als gleich auf Plan B zu wechseln.“

Das beste Doping, um zur Form zurückzufinden, seien aber Erfolgserlebnisse, meint der Trainer: „Gegen Ortmann ist uns endlich einmal wieder der Führungstreffer gelungen. Leider hat er nicht lange genug gehalten, um wirklich von den mehr Räumen zu profitieren. Aber so kann es funktionieren.“

Vielleicht ja schon im Nachtrag in Rohrbach.