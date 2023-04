Zeit zur Wiedergutmachung: Drei Spiele in sieben Tagen

Viel Zeit, um die Wunden zu lecken, bleibt dem SC Zwettl nach dem 0:3 gegen Kottingbrunn nicht – steht doch die Vorbereitung auf eine anstrengende Woche bevor. Das Nachtragsspiel gegen Rohrbach/St. Veit am 2. Mai beschert den Braustädtern drei Spiele binnen sieben Tagen.

Den Anfang macht am Freitag das Auswärtsspiel gegen die SG Ortmann/Oed-Waldegg. „Ein unangenehmer Gegner“, weiß Zwettl-Trainer Günter Schrenk. „Sie haben eine sehr gute Defensive. Obendrein einen Marco Meitz, der immer für ein Tor gut ist.“ Das mussten die Zwettler im Herbst schmerzlich erfahren, als Meitz Goldtorschütze der einzigen Heimniederlage der Braustädter am Edelhof war. Schrenk: „Es wäre wichtig, dass wir endlich einmal in Führung gehen.“

Am Dienstag darauf geht‘s dann nach Rohrbach. Die Partie musste vor zwei Wochen aufgrund der Regenfälle abgesagt werden. An den Vorzeichen hat sich seither wenig geändert. „Rohrbach ist nach wie vor gut in Form, ist auch eine sehr defensive Mannschaft, aber mit einem momentan sehr starken Marco Moser im Sturm“, sagte Schrenk. Im Herbst gewann der SCZ daheim 5:0, der bislang höchste Saisonsieg. Am 5. Mai kommt Haitzendorf auf den Edelhof.