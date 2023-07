Zugang aus der Akademie

Wieder ein Akademie-Abgänger, wieder ein Gföhler. „Mit denen hab' ich bisher ja gute Erfahrungen gemacht“, lacht Günter Schrenk, früherer Gföhl-Coach und nunmehriger Zwettl-Trainer. Die Rede ist von Benedikt Größl, jüngter Neuzugang des SCZ. Der 18-Jährige absolvierte die Akademie Zwettl und dockt nun ebenso wie der aus Gföhl stammende Akademie-Kollege Benjamin Hahn beim Landesligisten an. Trainer Schrenk plant den Neuzugang in der Innenverteidigung ein. „Er ist ein sehr intelligenter Spieler, mit einer sehr guten Spieleröffnung. Er ist erst 18 Jahre, muss daher noch im körperlichen Bereich arbeiten“, charakterisiert der Coach seinen neuen Akteur. Das Transferprogramm soll bei den Zwettlern damit aber noch nicht abgeschlossen sein. „Wir brauchen noch echt Routine und Qualität für die Innenverteidigung“, wird Schrenk konkret. Umso mehr ärgert ihn, dass sich der Transfer von Petar Melezovic in letzter Sekunde zerschlug, der Spieler noch bei Krems unterschrieb – die NÖN berichtete. Beim Trainingsauftakt am Montag war auch ein Testkandidat mit von der Partie.

Welche Wünsche Schrenk ansonsten noch hätte? „Ein Flügelspieler ist bei uns ohnehin ein Dauerthema. Wir haben mit vier Waldviertlern gesprochen, aber leider vier Absagen bekommen.“ Noch hofft Schrenk, dass sich bezüglich Waldviertler Spieler noch etwas tut.