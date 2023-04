Zuversicht trotz höchster Niederlage der Saison

Auf einmal wurde es still auf der Sportanlage Edelhof. Nur die Spieler in den blauen Dressen formten eine Jubeltraube. Doch das spielte im Ensemble der mehr als 500 Zuschauer stimmungstechnisch eine untergeordnete Rolle – nicht nur, weil aus dem fernen Kottingbrunn nicht ganz so viele Zuschauer mitgereist waren. Zwischen Schock und Ungläubigkeit pendelten die Emotionen, als der bis dahin deutlich überlegene SC Zwettl in der 55. Minute komplett aus dem Nichts 0:1 in Rückstand geriet. Es sollte noch dicker kommen: Am Ende stand ein 0:3. Die höchste Niederlage in dieser Saison.

Bis dahin hatten die Braustädter nur zweimal mehr als ein Gegentor kassiert – zum Saisonstart im August gegen Spratzern (1:2) und vorige Woche in Langenrohr (1:2). Auch diesmal hatte es eigentlich nie den Anschein, als würde der SCZ so viele Treffer kassieren. Zwettl kontrollierte das Spiel, war überlegen und drückte eigentlich gerade auf den längst überfälligen Führungstreffer, als eben jener Benjamin Mustafic im Konter für Kottingbrunn gelang.

Selbstsicherheit in der Offensive fehlt

„Kottingbrunn ist mit der ersten Box-Aktion in Führung gegangen“, sagte SCZ-Trainer Günter Schrenk, „hat aus zweieinhalb Chancen drei Tore gemacht.“ Zehn Minuten später legte Mustafic wieder im Konter nach. Die wohl spielentscheidende Szene, da direkt davor Milan Milovanovic die dicke Ausgleichschance ausließ, nur die Stange traf. Diese Szene war auch symbolhaft für das Spiel, in dem Zwettl eine Vielzahl an Chancen vorfand, der Ball aber nicht und nicht über die Torlinie wollte. „Im letzten Drittel bzw. eigentlich noch später haben wir Probleme“, so Schrenk. „Wir haben in der Offensive derzeit nicht die Selbstsicherheit, die wir bräuchten, agieren oftmals etwas schlampig, ungenau…“ Die Defensive sei hingegen stark drauf. Schrenk: „Aber auch hier haben wir hin und wieder Situationen, in denen wir zu nachlässig sind.“

Ein gutes Spiel! Aber die Tore haben gefehlt. Wir verlieren jetzt eher die Schnittpartien, die wir im Herbst gewonnen haben. Günter Schrenk, Trainer SC Zwettl

Unter dem Strich stand eine Niederlage in einer Partie, die man vom Spielverlauf her eigentlich nicht hätte verlieren dürfen. „Wir haben den Matchplan gut umgesetzt, die Ballbesitzphasen nicht zu lange gezogen, schnell den Zug zum Tor gesucht“, analysierte Schrenk. „Wir waren auch die bessere Mannschaft. Ich bin mit allem zufrieden, bis auf das Ergebnis. Die Leistung stimmt mich positiv.“

Ardagger mit kleinem Polster auf Zwettl

Auf die Tabelle wirkte sich die Heim-Niederlage allerdings negativ aus. Nicht nur, dass Kottingbrunn jetzt wieder auf vier Punkte an den Zwettlern dranhängt – Tabellenführer Ardagger verschaffte sich mit dem Sieg in Kilb schon einen kleinen Polster auf den SCZ. Die SG hat jetzt bei einem Spiel weniger drei Punkte Vorsprung. „Das sind nach Verlustpunkten schon sechs“, verdeutlichte Schrenk, den die Situation noch nicht beunruhigt. Man spiele guten Fußball, müsse die Leistung aber in gute Ergebnisse ummünzen. „Gegen Kottingbrunn haben nur die Tore gefehlt. Und: „Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass wir Schnittpartien, die wir im Herbst alle gewonnen haben, jetzt eher verlieren.“

Am Freitag kommt wohl gleich die nächste auf die Schrenk-Elf zu: Ortmann/ Oed-Waldegg jubelte im Herbst als einzige am Edelhof – bis am Freitag Kottingbrunn kam.