Zwei weitere neue Spieler

Zwei weitere Neuerwerbungen präsentierte der SC Zwettl. Die neue Hoffnung für den Angriff heißt Marek Szotkowski. Der 27-jährige Tscheche absolvierte mehrere Nachwuchsländerspiele für sein Heimatland, wurde bei Banik Ostrau ausgebildet. 2021-22 wechselte er zum damaligen Regionalligisten Vienna, wo er in 21 Spielen viermal traf. Nach einem kurzen Gastspiel bei Mauerwerk, ging er zurück in die Heimat zu Zizkov, von wo er im Winter in die Landesliga West zu Sattledt nach Oberösterreich wechselte. Dort spulte er in der Rückrunde 14 Partien ab, erzielte sieben Treffer. „Ein Wunschspieler vom Alter her – hoffen wir, dass er einschlägt“, sagt Martin Grünstäudl, geschäftsführender Obmann des SCZ.

Aber auch für die Defensive holten die Zwettler einen neuen Mann: Der Gföhler Benjamin Hahn, der erst vor wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag feierte, absolvierte die Akademie St. Pölten. Dort kam er in der abgelaufenen Saison in 20 Spielen der U18-Jugendliga zum Einsatz. Schon zuvor war sein älterer Bruder Bernhard für die Zwettler tätig.

Krems stach Zwettl aus

Ein weiterer Transfer scheiterte allerdings in letzter Minute. Darüber ist der Ärger im Zwettler Lager besonders groß. Denn: Der Verein hatte sich bereits mit Petar Melezovic geeinigt, mit dessen Berater alles geklärt. „Dann hat Krems weiter den Spielerangebohrt, sodass er ujns abgesagt hat. Das ist keine feine Art der Kremser, dass sie weiter nachhaken, nachdem der Transfer zu uns praktisch fix war“, ärgert sich Grünstäudl. „Schade, so einen erfahrenen Spieler hätten wir gerne bei uns gesehen“, so der SCZ-Funktionär. Denn trotz seiner jungen 23 Jahre hat Melezovic bereits 69 Regionalliga-Spiele für Draßburg absolviert.