Zwettler an Spitze der Verfolger: Gekommen, um zu bleiben

Nach dem 4:1 in Haitzendorf ist der SC Zwettl als Fünfter jetzt neuer Anführer des Verfolgerfeldes in der Landesliga, will gegen die punktegleichen Wiener Neustädter am Freitag am Edelhof gleich nachlegen.

„Wir wollen Platz fünf verteidigen“, sagt Trainer Günter Schrenk. „Es ist eigentlich unglaublich, weil wir in der Tabelle so gut dastehen, aber wir haben in dieser Saison noch keine zwei Siege am Stück geholt. Das möchten wir unbedingt schaffen.“

Gegen den Regionalliga-Absteiger rechnet Schrenk mit einer engen Kiste. „Für mich ist verwunderlich, dass Wiener Neustadt so viel Boden verloren hat, ich hätte sie eigentlich ganz vorne gesehen. Sie hatten aber auch Probleme mit Ausfällen und Verletzungen. Da ist aber auch viel Qualität im Kader, besonders in der Offensive um Sax, Etlinger, Tvrdy und Kreka“, sagt Schrenk, der wieder auf Nico Tscheppen zurückgreifen kann, der von seiner Gelb-Sperre retour kommt. „Das wird ein gutes Spiel werden. Zwei Teams, die es spielerisch anlegen, über die Offensive zum Erfolg kommen wollen.“