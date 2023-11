Daniel Pichler, der Rückkehrer und sein Spiel des Jahres

Ein Derby ist immer etwas besonderes — für einen Gloggnitz-Kicker hat diese Partie aber einen ganz besonderen Stellenwert: Daniel Pichler, der erst im Sommer von Scheiblingkirchen nach Gloggnitz wechselte. „Für mich sicher das Spiel des Jahres“, räumt Pichler dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub einen besonderen Stellenwert ein. Dem USV ist er im Herzen noch immer verbunden. „Platz eins ist für mich natürlich Pottschach, auf Platz zwei dahinter ist Scheibling' — ich habe schöne Erinnerungen an diese Zeit“, so Pichler, der auf seinem WhatsApp-Profilbild noch immer die absolute Sternstunde zeigt: Nämlich bei der Meisterfeier im Sommer 2022, die Krönung für die historische Saison, als Pichler und seine Kollegen ungeschlagen zur Titelentscheidung marschierten. Nach einem Jahr in der Regionalliga ging's für Scheibling' wieder in die 1. Landesliga. Und für Pichler nach Gloggnitz...

Pichler rechnet mit schwerer Partie

...wo er sich gleich vom ersten Tag gut aufgenommen gefühlt hat. „Und dass, obwohl auf meiner Position im zentralen Mittelfeld mit mir vier bzw. fünf Spieler, die alle von Anfang an spielen wollten, in der Mannschaft sind. Das hatte aber keinen Einfluss darauf, dass ich gleich willkommen geheißen wurde“, verrät Pichler.

Er erwartet gegen Scheibling' eine ganz schwere Partie. „Das wird sicher kein Selbstläufer, Scheibling' hat besonders in Derbys immer wieder starke Leistungen gebracht, auch wenn es davor vielleicht nicht so gut gelaufen ist.“ Mit den Scheiblingkirchen-Kickern rund um Steiner, Reichardt, Kürner, Haller, Ressler geht Pichler diese Woche sogar noch Essen. „Wir sind weiterhin freundschaftlich verbunden geblieben. Auch dank unserer Freundinnen, die da über die Spielerfrauen-Gruppe immer noch in Kontakt sind“, lacht Pichler.