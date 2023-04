Hitzige Punkteteilung zwischen Schrems und Kilb

Werbung

Schrems - Kilb 1:1. Wenn der ASV Schrems und der SCU Kilb aufeinandertreffen, ist die Wahrscheinlichkeit in den vergangenen Jahren recht hoch, dass es ein intensives Spiel wird und es am Ende keinen Sieger gibt. In den letzten elf Begegnungen der durch die befreundeten Fan-Klubs „ASV Fanatics“ und „Kurve 3233“ auch irgendwo verbandelten Klubs gab es sieben Punkteteilungen. Die siebente fabrizierten die Vereine am Freitagabend.

Dabei sah es zu Beginn eigentlich gar nicht danach aus, als könnte sich da ein Remis ausgehen. Kilb erwischte den besseren Start und ging durch Maximilian Kerschner nach einem Eckball schon in der siebenten Minute in Führung und waren die klar dominierende Mannschaft der Anfangsphase.

Schrems musste Innenverteidigung tauschen

Die Hausherren hatten anfangs ihre Probleme, mussten auch neuerlich einiges an der Startelf umdrehen, weil die beiden Innenverteidiger Richard Windisch und Ladislav Kolcava wegen muskulärer Probleme ausfielen. Stattdessen rückte Fabian Steindl ins Start-Aufgebot und Kiril Ognyanov wurde zurückbeordert, ging dafür aber in der Offensive ab - und auch der Abwehr fehlte die sonst ausgestrahlte Sicherheit.

Erst nach 20 Minuten begann sich das Blatt etwas zu wenden, schraubte der ASV die Intensität hoch und kam dann auch besser in die Zweikämpfe. Prompt ging auch im Spiel nach vorne mehr, wenn’s auch erst nicht zum Abschluss reichte. In der Zwischenzeit prüfte Kilbs Jan-Sebastian Koppensteiner den Schremser Torhüter Alexander Ruso.

Gleich darauf musste aber auf der anderen Seite Simon Neudhart hinter sich greifen. Bei einem Angriff über links wurde Andreas Fuger im Strafraum zu Fall gebracht. Beim zurecht verhängten Elfmeter verlud Patrick Krammer den Kilber Keeper. Das Tor gab Schrems zusätzlichen Aufschwung, bis zur Pause passierte dann aber dennoch wenig auf beiden Seiten.

Drangphase beider Teams nach Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel wurde es zunehmend ein ziemlich zerfahrenes aber ausgeglichenes Spiel. Clemens Seidl eröffnete die zweite Hälfte mit einem Schuss, der dann aber doch deutlich übers Kilber Tor ging, kurz darauf war für Florian Binder auf der Gegenseite der Winkel zu spitz, um Ruso in Verlegenheit zu bringen.

Wieder nur wenige Augenblicke später ging erstmals ein richtiges Raunen durch die Ränge, als Krammer im Strafraum aus der Drehung volley schoss, aber Neudhart nicht bezwingen konnte. Mit einem Weitschuss von Simon Staudinger nach einem Eckball, den Ruso aus dem rechten Eck klaubte, ging diese Drangphase beider Teams zu Ende.

Ausschlüsse in den letzten Minuten

Die Partie schlief zwar nicht ein, wirkliche Tormöglichkeiten gab es aber länger nicht mehr, neutralisierten sich die Teams weitgehend. Ein Aufhorchen gab es in der 82. Minute, als Krammer nach einer Fuger-Flanke zum Kopfball kam. Neudhart hatte damit seine Mühe, drehte den Ball aber noch über Latte.

In der Schlussphase wurde es dann hitzig. Kilb fühlte sich aufgrund der vielen gelben Karten zunehmend von Schiedsrichter Markus Winkler „genommen“. Endgültig entlud sich der Frust in der 88. Minute, als erst Koppensteiner nach einem Foul am herausstürmenden Torhüter Alexander Ruso mit Gelb-Rot vom Platz musste und gleich darauf auch noch Trainer Milan Vukovic wegen Kritik von der Trainerbank verwiesen wurde. Da wurde es auch auf der Tribüne unter den mitgereisten Fans laut.

Ins Bild gepasst hätte dann noch, dass Fuger in der Nachspielzeit das 2:1 für Schrems macht. Der Flügelspieler tauchte plötzlich mutterseelenallein vor dem Tor auf, traf selbiges aber aus nächster Nähe nicht. So blieb es bei der letztlich gerechten Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Prüfer, Trainer ASV Schrems: „Im Endeffekt können wir mit dem Punkt gut leben. Natürlich ist es schade, weil wir in der Nachspielzeit noch die große Chance auf das Siegestor gehabt hätten. Aber für Kilb wäre die Niederlage nicht gerechtfertigt gewesen. In der zweiten Hälfte hätte das Pendel auf beide Seiten ausschlagen können. Am Beginn haben wir uns aber schwer getan. Auch wegen der nötigen Umstellungen.“

Statistik:

ASV Eaton SCHREMS - SCU GLB KILB 1:1 (1:1).

Tore: Heim Patrick Krammer (33., Elfmeter), Gast Maximilian Kerschner (7.)

ASV Schrems: Alexander Ruso; Bernhard Traschl, Fabian Steindl, Kiril Ognyanov, Kevin Haider; Matej Volf; Florian Weixelbraun, Clemens Seidl, Deniz Saritas (85. Julian Pigall), Andreas Fuger; Patrick Krammer; Ersatz: Michael Gruber, Lukas Zeiler, Patrick Strohmayer, Marcel Lembachner, Rafael Koller.

SCU Kilb: Simon Neudhart, Laurenz Fahrnberger, Florian Binder, Julian Falkensteiner, Patrick Springer, Jan-Sebastian Koppensteiner, Nico Skriwan, Maximilian Kerschner, Günter Gravogl, Simon Staudinger, Michael Ehribauer, Florian Bernhuber, Benjamin Hochauer, Gabriel Kerschbaummeier, Jan Kozisnik, Tobias Mayerhofer, Pascal Hackl, Tobias Mayerhofer (80. statt Maximilian Kerschner), Benjamin Hochauer (84. statt Michael Ehribauer)

Karten: Kiril Ognyanov (40., Gelb, Foul); Maximilian Kerschner (21., Gelb, Foul), Jan-Sebastian Koppensteiner (24., Gelb, Kritik), Günter Gravogl (41., Gelb, Unsportlichkeit), Simon Staudinger (70., Gelb, Unsportlichkeit), Jan-Sebastian Koppensteiner (88., Gelb-Rot, Foul)