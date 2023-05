Gerechte Punkteteilung im Nachtrag

Schrems - SKN Juniors 1:1. Nach dem fulminanten 8:0 vom Freitag ging's beim ASV Schrems am Montag etwas ruhiger zu. Im Nachtragsspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors lieferten die Schremser dennoch eine weitere gute Leistung ab, hatten zum Ende hin gegen stärker werdende Jungwölfe aber auch Glück, den Punkt ins Trockene zu bringen.

Das Spiel war generell arm an Torchancen, geprägt von guten Defensiven und viel Laufarbeit auf beiden Seite. Die Heimischen erwischten den etwas besseren Start, gingen in der 24. Minute durch Patrick Krammer nach Vorarbeit per Lupfer von Florian Weixelbraun in Führung. Recht lange hielt diese aber nicht. Nur fünf Minuten später glich Thomas Alexiev per Elfmeter (Ladislav Kolcava hatte Oliver Kruder zu Fall gebracht) aus.

Schrems verschoss Elfer, St. Pölten bekam Oberhand

Noch vor der Pause mussten die Granitstädter einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Flügelspieler Andreas Fuger verletzte sich schwer an der Schulter, konnte nicht mehr weiterspielen und musste aufgrund der starken Schmerzen dann sogar mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Eine genaue Diagnose ist noch ausständig, jedenfalls zog er sich eine Schulter-Luxation zu, die wohl noch weitere Verletzungen verursacht hat.

Nach dem Seitenwechsel merkte man den Schremsern das zweite Spiel eher an, als den jungen St. Pöltnern, die obendrein einige frische Kräfte von der Bank bringen konnten. Der SKN wurde zunehmend zum spielbestimmenden Team, war spritziger. Die beste Chance zur Führung hatte dennoch der ASV. Kiril Ognyanov vernebelte einen Elfmeter. In der Schlussphase fanden die Gäste auch noch zwei gute Chancen zum Siegtreffer vor. Einmal hielt ASV-Torhüter Michael Gruber stark, beim anderen Mal verpasste ein St. Pöltner einen Stanglpass vor dem leeren Tor. So blieb es beim Unentschieden.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Prüfer, Trainer ASV Schrems: „Wir haben es gut gelöst, können mit dem Punkt gut leben. Der vergebene Elfmeter war natürlich bitter, aber das passiert. Uns hat man die Strapazen vom Freitag in der zweiten Hälfte schon angekannt. Damit kann St. Pölten mit dem großen Kader doch besser umgehen. Außerdem hat uns der Ausfall von Fugi sehr weh getan. Er war gerade in Top-Form. Wir mussten dann die Grundordnung anpassen, konnten ihn nicht 1:1 ersetzen. Ich bin mit dem Punkt zufrieden. Insgesamt haben wir jetzt vier Punkte am Wochenende geholt. Das passt.“

Herbert Zimmel, Sportlicher Leiter ASV Schrems: „Es war eine ausgeglichene Partie, in der zweiten Hälfte war der SKN aber um einiges spritziger, hatte gute Möglichkeiten. Das Unentschieden geht aber in Ordnung, denke ich. Sehr leid tut es mir für Andi Fuger. Eine genaue Diagnose haben wir noch nicht, aber das wird länger dauern. Seh schade für ihn. Er war gerade top drauf!“

Philipp Steiner, Trainer SKN St. Pölten Juniors: „Wir hätten uns den Sieg verdient, da wir Druck gemacht und mehr investiert haben. Auf der anderen Seite musst du auch zufrieden sein, wenn du einen Elfer gegen dich hast. Zum Glück hat uns Munk im Spiel gehalten.“

Statistik:

ASV Schrems - SKN St. Pölten Juniors 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (24.) Krammer, 1:1 (30., Elfmeter) Alexiev

Karten: Haider (72., Gelbe Karte Unsportl.)Schutti (57., Gelbe Karte Unsportl.)

ASV Schrems: Gruber; Steindl, Windisch, Kolcava, Haider; Volf; Weixelbraun, Seidl, Fuger (44. Saritas); Krammer (78. Traschl), Ognyanov

SKN St. Pölten Juniors: Cicmilovic (29. Lovrinovic), Schutti, Drljepan, Munk, Burgstaller, Kruder (75. Namchan), Wurzer, Sauer, Sukiasyan (75. Dramac), Alexiev, Pemmer (75. Bazaliev)

311 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Borucki