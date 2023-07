Die Waldviertler Kader füllen sich langsam wieder

Bei den Waldviertler Landesligisten lichten sich drei Wochen vor dem Saisonstart die Ausfallslisten. Der SC Zwettl war überhaupt erstmals komplett, der ASV Schrems fast. Nur der SV Waidhofen schlägt sich diesbezüglich noch mit Problemen herum - die wohl auch noch länger andauern werden.

„Bei einigen Spielern entwickelt sich der Heilungsprozess leider nicht in die gewünschte Richtung“, sagt SVW-Trainer Edgar Eichler. Er meint damit besonders seinen Sohn Fabian und Wolfgang Mühlberger, die noch weiter pausieren müssen. Nico Votava, der zuletzt auch fehlte, hat das Training wieder aufgenommen. „Wir das beste draus machen“, meint Eichler.

Noch einmal physische Schwerpunkte

Das beste war's nicht gerade, was die Thayastädter unter der Woche in Gföhl zeigten. Gegen den Gebietsligisten setzte es ein 1:5. Ein Ergebnis, das den Coach wurmt, das er aber nicht überbewerten möchte: „Wir hatten viele junge Spieler in der Startelf. Antonin Plichta war erstmals dabei, hatte noch Jetlag vom Urlaub. Generell steckten uns die schweren Trainings in den Knochen.“ Diese Woche gibt's noch einmal einen physischen Schwerpunkt, ehe es in die finale Phase der Vorbereitung geht. Getestet wird am Freitag in Eggenburg.

Intensiv wird die Woche auch beim SC Zwettl werden, kündigt Trainer Günter Schrenk an: „Im physischen Bereich haben wir noch Luft nach oben.“ Am Freitag gab's in Waldhausen einen 8:1-Sieg. Neuzugang Oliver Kruder traf viermal, auch Neo-Stürmer Marek Szotkowski schnürte ein Doppelpack.

„Das Ergebnis ist aber nebensächlich. Waldhausen hat gut begonnen, hoch angepresst. Die haben gute Spieler, werden in der 1. Klasse eine Rolle spielen“, lobte Schrenk den Gegner. Seine Zwettler ließ er nicht von der Leine: „Man hat die vier harten Trainings unter der Woche bemerkt. Es war alles optimal. Nach dem 2:0 hatten wir einen Hänger, zum Ende hin wieder.“

Nachdem die Zwettler in der Trainingswoche erstmals komplett waren, gab es beim Spiel wieder drei Ausfälle. Sebastian Penz plagt ein Hexenschuss ein. Zudem wurden die Neuzugänge Sebastian Gessl und Marco Budic nach einem glimpflich ausgegangenen Autounfall noch nicht wieder eingesetzt. „Gessl hat es am Ellbogen noch leicht gespürt, Budic an der Hüfte. Da wollten wir kein Risiko eingehen“, so Schrenk. Beide trainieren seit Montag wieder.

Gut lief die Woche beim ASV Schrems. „Unser Spiel funktioniert sehr gut, die Stimmung ist auch toll“, sagt Sportleiter Herbert Zimmel. Florian Weixelbraun und Kiril Ognyanov waren erstmals im Einsatz. Fabian Steindl trainiert nach seinem Kahnbeinbruch wieder. „Aber noch nicht in vollem Ausmaß, weil er die Hand schonen muss“, so Zimmel. Mit Clemens Seidl hat vorige Woche der letzte Spieler seinen Urlaub absolviert. Gegen Herzogenburg sollte Neo-Trainer Andreas Gutlederer erstmals fast aus dem Vollen schöpfen können.