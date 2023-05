Waldviertel-Derby in der Granitstadt

Das zweite Waldviertel-Derby der Frühjahrssaison steigt am kommenden Freitag in der Schremser Elk-Arena. Zu Gast ist bei den zuletzt wieder auf dem etwas aufsteigenden Ast sitzenden Granitstädtern der SC Zwettl, der im Titelrennen als Tabellenführer zwar noch immer obenauf ist, allerdings bislang in der Rückrunde seiner Form hinterherläuft.

Darauf verlassen wollen sich die Hausherren aber nicht. „Zwettl ist sicher nervös nach dem Rückrundenstart. Aber die wollen unbedingt punkten, sind sehr motiviert“, ist ASV-Sportleiter Herbert Zimmel überzeugt. „Sie haben eine starke Mannschaft. Aber wir werden unsere Chancen bekommen.“ Er erwartet ein spannendes Derby.

„Anderes Gesicht als in Retz zeigen!“

Der Ausfall von Andreas Fuger ist für Schrems allerdings ein harter Schlag. In der zweiten Hälfte gegen die SKN Juniors fehlte der Flügelspieler in der Vorwärtsbewegung. In Retz sorgten die aufgrund seines Ausfalls nötigen Umstellungen anfangs für einige Probleme.

„Es waren viele Gründe, auch das schnelle Tor von Retz, aber hauptausschlaggebend war die fehlende Einstellung“, lässt ASV-Trainer Jürgen Prüfer die Umstellungen außen vor. „Wir haben uns gedacht, es geht leichter. Aber in dieser Liga geht nichts leicht.“ Darauf möchte er das Team fürs Derby wieder besinnen: „So ein Gesicht wie gegen Retz werden wir nicht mehr zeigen. Zwettl hat gerade keine leichte Zeit, aber sehr viel Qualität im Kader. Das wird ein spannendes Derby werden. Daheim möchten wir die vollen Punkte holen!“ Zimmel pflichtet bei: „Es wäre schön, wenn die Serie weitergeht.“

Der Blick auf die Ergebnisse der Duelle der vergangenen Jahre ist nämlich durchaus interessant. Trafen die beiden Braustädte aufeinander, hat seit vielen Jahren stets die Heimmannschaft gejubelt – egal ob seit 2019 in der Landesliga oder davor in Freundschaftsspielen.

Geht es nach Zwettl, sollte diese jahrelange Serie am Freitag freilich zu Ende gehen. Von seiner Herbstform ist der Tabellenführer aber immer noch weit entfernt, profitiert bislang stark von Ausrutschern der direkten Konkurrenten im Spitzenfeld. „Wir haben viele Hausaufgaben zu erledigen“, weiß Schrenk. „Auf den Tabellenplatz schauen wir derzeit nicht.“

Milovanovic wieder dabei, Josic wohl noch nicht

Er rechnet mit einem schwierigen Derby, bei dem das erste Tor die halbe Miete sein könnte. Vor dem Gegner, für den er in der Saison 2016/17 selbst die Schuhe schnürte, hat Schrenk Respekt: „Das ist eine starke Mannschaft, an allen Positionen top besetzt, dazu heimstark und mit einem coolen Fanclub im Rücken. Außerdem werden sie sicher wollen, dass wir in der Liga bleiben.“

Bei den Zwettlern kehrt der zuletzt gesperrte Stürmer Milan Milovanovic zurück. Für Jakov Josic, der nach seiner Zerrung schon am Montag wieder ins Training eingestiegen ist, könnte ein Einsatz aber noch zu früh kommen. Schrenk: „Schauen wir, wie es sich entwickelt. Grundsätzlich könnte uns ein zusätzlicher Spieler im Zentrum nicht schaden.“