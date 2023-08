Bitterer Rückschlag für Schremser Torhütertalent

Die zweite Hälfte beim Testspiel in Herzogenburg war einer der wenigen Tiefpunkte in der Vorbereitung des ASV Schrems. Für Michael Gruber markierte das Match vorige Woche allerdings einen weiteren schweren Rückschlag in der Karriere der 19-jährigen Torhüters. Im Spiel der Reserven verletzte sich der Ersatztorhüter, der erst im Lauf der Frühjahrssaison sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung gegeben hatte, neuerlich am Knie. Und wie sich mittlerweile herausgestellt hat, wieder schwer.

Gruber hat sich neuerlich einen Kreuzbandriss zugezogen, diesmal im anderen Knie. „Er ist unglücklich hängen geblieben“, seufzt der Sportliche Leiter Herbert Zimmel den Kopf. „Das tut uns wirklich weh, ist unheimlich schade für ihn. Er hatte sich gerade zurückgekämpft, war top in Form, hat Alex Ruso Konkurrenz gemacht.“ Jetzt muss Gruber neuerlich unters Messer - wann, das wird gerade eruiert. So oder so steht dem Youngster aber jetzt die nächste längere Pause ins Haus. Die Saison ist damit wohl gelaufen.

19-jähriger Ersatzmann wurde verpflichtet

Auch der Verein kam dadurch noch einmal in die Bredouille, da plötzlich mit Nico Rössler neben Einserkeeper Ruso nur ein weiterer Torhüter im Kader stand. „Wir brauchen Ersatz, bis Michi wieder da ist“, sagte Zimmel am Montagabend. Wenige Stunden später war dieser schon gefunden: Mit Bora Bahadir dockte ein 19-jähriger Torhüter an, der zuletzt beim Regionalligisten Donaufeld gemeldet war, in den vergangenen zwei Jahren aber für die Wiener keine Bewerbsspiele mehr absolviert hat - deshalb war der Wechsel auch außerhalb der Transferzeit möglich.