Derby-Foul: Saison-Ende für Waidhofens Plichta

3:0-Derbysieg in Zwettl, erster Saisonsieg, großer Jubel beim SV Waidhofen: Und dennoch gab's eine Szene, die alles überschattete: Minute 40, Mittelfeld: Waidhofens Neuzugang Antonin Plichta ist am Ball, Zwettls Benjamin Hahn rauscht in vollem Tempo daher, schneidet den Tschechen nieder. Der fällt mit verdrehter Körperhaltung um und unglücklich mit seinem kompletten Körpergewicht auf sein eigenes Bein: Wadenbein- und Sprunggelenk-Bruch!

Die Rettung holt Plichta, der höllische Schmerzen ertragen muss, ab, fährt ihn ins Klinikum Krems. Erst am Folgetag wird eine MR-Untersuchung durchgeführt, wo die Schwere der Verletzung endgültig diagnostiziert wird. Waidhofen-Trainer Edgar Eichler ist entsetzt: „Das ist eine fußballerische Schwerstverletzung. So etwas habe ich in meiner langen Karriere kaum noch erlebt.“ Obmann Andreas Hanisch war beim Transport von Plichta nach Krems dabei, nahm sofort Kontakt mit dessen Familie auf. Dass für Plichta die Saison bereits nach drei Spieltagen gelaufen ist, ist klar. Derzeit sei völlig offen, ob der 28-jährige Tscheche überhaupt seine Fußball-Karriere fortsetzen kann.

Herber Ausfall für Waidhofner Angriff

Auch aus rein sportlicher Sicht trifft diese Verletzung die Waidhofner: „Er ist natürlich ein Premium-Spieler von uns. Man hat im Training gesehen, was er drauf hat, dazu ist er charakterlich top“, sagt Trainer Eichler. Nun muss er Plichta ersetzen. Das wird insofern schwierig, da Patrik Ruzicka noch immer nicht gänzlich fit ist. Eine Option ist der erst 16-jährige Robin Spielhofer, der mit seinem großen Talent bereits aufzeigte. Oliver Bauer, der ebenfalls schon öfters als Sturmspitze aufgeboten wurde, ist derzeit ohnehin auf der Außenbahn gesetzt, überzeugte Eichler dort mit einer „Top-Leistung“. Obmann Hanisch gibt sich pragmatisch zum Plichta-Ausfall: „Wir können es ohnehin nicht ändern, werden eine Lösung finden.“

Dass Zwettls Benjamin Hahn nach dieser Aktion mit der Roten Karte vom Platz musste, war die logische Konsequenz des Fouls. SVW-Obmann Hanisch hält nichts von Schuldzuweisungen: „Es war ohne Diskussion ein blödes Foul – aber mit Sicherheit ohne Absicht.“

Trainer Edgar Eichler nimmt auch Schiedsrichter Christoph Kotsch ins Visier: „Da waren einige Fouls dabei, die er nicht gesehen hat, wo Zwettl danach sogar Torchancen und Lattentreffer hatte. Wenn ein Mühlberger, der 1,90 Meter groß ist, einen Fuß ins Gesicht bekommt, dann ist das für mich ein Foul.“

Genauso ärgerte ihn eine Aktion in der Nachspielzeit: „Ruzicka ist klar im Strafraum niedergerissen worden. Das ist ein Elfmeter für uns und eine Rote Karte für den Zwettler.“