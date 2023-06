Abgänge in Kilb

Während sich die Meisterschaft im Endspurt befindet, werden in Kilb schon die Weichen für die kommende Saison gestellt. Bereits Mitte Mai war der Abgang von Angreifer Philipp Plank zu seinem Heimatverein Purgstall offiziell (die NÖN berichtete). Bei Plank wird es nicht bleiben. Auch der linke Außenverteidiger Günter Gravogl, seit 2016 in Kilb, wird mit Lilienfeld in seine fußballerische Heimat wechseln. „Er geht zu seinem Heimatverein“, bestätigt Kilbs Sport-Vorstand Dietmar Wieser.

Und ein weiterer Abgang bahnt sich an: Jan Koppensteiner, mit neun Treffern Kilbs aktuell erfolgreichster Torschütze. „Er wird sein Glück wahrscheinlich weiter oben versuchen“, erklärt Wieser. Wo Koppensteiner genau hinwechseln soll, ist noch nicht fix, es dürfte sich aber um einen Verein in der 2. Liga handeln.

Um die Abgänge zu kompensieren, wird es auch Neuverpflichtungen im Waldstadion geben. Noch ist aber kein Wechsel offiziell. Die Situation sei aufgrund des – gewonnenen – Kampfs um den Ligaverbleib nicht einfach gewesen, weil nicht klar war, ob für die 1. oder 2. Landesliga geplant wird, sagt Wieser: „Wir sind sehr hingehalten worden.“