Der Feinschliff auf iberischer Halbinsel

Um für den Abstiegskampf gerüstet zu sein, verbrachten die „Kübabuam“ fünf Tage lang in Salou (rund 100 Kilometer südlich von Barcelona). Und der Beginn war vielversprechend. Beim Testspiel gegen den FC Reddis (spielt in der sechsthöchsten Leistungsstufe in Spanien) trennte sich der 1. Landesligist mit 2:2.

Trainer Milan Vukovic war vom starken Gegner beeindruckt: „Sie haben einfach Fußball im Blut und spielten wie typische Spanier.“ Bedeutet: Viel Ballbesitz und das Spielgerät zirkulieren lassen. Die Kilber lagen zwei Mal im Rückstand doch Patrick Springer und Johannes Koppensteiner erzielten jeweils den Ausgleich.

„Wir haben gut dagegengehalten und sehr viel investiert. Nur so konnten wir den Ausgleich erzielen“, analysierte Milan Vukovic. Danach erwischte die Mannschaft, die mit 30 Spielern nach Spanien flog, aber ein Magen-Darm-Virus. Für Vukovic dennoch kein Problem. Neben dem verminderten Trainings standen Videoanalysen am Programm. „Man muss das Beste aus der Situation machen. Daher haben wir umgeplant und mir kommt vor, die Mannschaft ist noch mehr zusammengewachsen“, erklärt Vukovic.

Voller Fokus auf die letzten Testspiele

Bereits am Dienstag nach der Rückkehr waren aber wieder alle Spieler mit an Bord. Am Samstag wartet nun für die Kilber der Test gegen den oberösterreichischen Landesligisten ASK St. Valentin (am Kunstrasen in Neuhofen). Da will Vukovic weiter die Prinzipien, die er dem Team bereits implementiert hat, sehen.

Trotz der vielen erzielten Tore legt der Kilber-Neo-Trainer viel Wert auf die Defensive. „Nur wenn man gut verteidigt, kann man auch Tore schießen“, erklärt Vukovic, der sehr positiv auf die ersten Wochen mit seiner neuen Mannschaft zurückblickt. „Es ist kein Zufall, dass ich in Kilb gelandet bin. Ich habe Kilb immer wieder verfolgt und hatte mir im Dezember auch alle Spiele aus dem Herbst per Video angesehen. Somit kannte ich die Mannschaft bereits“, sagt Vukovic.

Zudem ist der 34-Jährige begeistert vom „Zusammenhalt und Charakter“ der Kilber Mannschaft. Zufrieden ist der Coach, dennoch lässt er sein Ziel nicht außer Augen und warnt davor, sich nicht auszurasten.

„Ich glaube an Mentalität und Arbeit, um sich stetig weiterzuentwickeln“, sagt Vukovic und fügt hinzu: „In der Rückrunde werden alle Teams stärker. Wir sind aber auf einem guten Weg. Die bisherigen Ergebnisse waren sehr gut. Wir müssen aber die Leistungen regelmäßig abrufen, um auch eine große Sache erreichen zu können. Dann sind wir auch eine gute Mannschaft.“