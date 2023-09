Endlich der erste „Dreier“ für Kilb

Kilb hat wieder stark gespielt – und sich endlich dafür belohnt: Am Samstagnachmittag haben die „Küba Buam“ ausgerechnet gegen Regionalliga-Absteiger Scheiblingkirchen den ersten Saisonsieg gefeiert.

Trainer Milan Vukovic schickte das SCU-Team mit angepasstem System und vier neuen Spielern im Vergleich zur Vorwoche aufs Feld – Elias Burger, Patrick Springer, Marc Vorderbrunner und Kapitän Marcel Zuser, der nach zehn Monaten erstmals wieder in der Startelf stand. „Wir setzen auf die Breite“, erklärt Vukovic.

Die „Küba Buam“ erarbeiteten sich gegen Scheibling' Vorteile: Sie gingen wieder ein hohes Tempo, standen hinten gewohnt stabil und nach vorn waren sie immer aggressiv. Und Kilb schlug Kapital daraus: Patrick Springer brachte den SCU noch vor der Pause in Führung und Julian Falkensteiner und Manuel Hoppi machten im zweiten Durchgang alles klar. Scheibling' kam nur noch glücklich – weil von Falkensteiner ins eigene Tor abgelenkt – zum Ehrentreffer.

Nur fünf Zähler bis zu Rang sechs

Mit dem 3:1 hat Kilb nun erstmals in dieser Saison voll angeschrieben. Zwar liegt der SCU weiterhin nur auf dem vorletzten Rang, in der Tabelle geht es aber eng zu: Retz auf Rang sechs beispielsweise hat nur fünf Zähler mehr als Kilb.

Die Freude und die Erleichterung waren nach dem Schlusspfiff zu spüren im Waldstadion. „Es war ein sehr wichtiger Sieg. Trotzdem haben wir nur das bestätigt, was wir die letzten Wochen schon gemacht haben“, lobt Sport-Vorstand Matthias Trattner die „Küba Buam“ für eine „sehr reife Leistung“. Auch Coach Vukovic streut seinem Team Rosen: „Ich will nicht arrogant klingen, aber es war fällig, dass wir siegen, und wir haben uns das heute hart erarbeitet. Wir haben absolut verdient gewonnen. (...) Scheiblingkirchen war nicht schlecht - wir haben sie schlecht ausschauen lassen.“

Jubelstimmung herrschte auch bei Kapitän Marcel Zuser: Er hatte sich in der Wintervorbereitung der vergangenen Saison einen Einriss der Achillessehne zugezogen; im vergangenen Frühjahr kurierte er sich aus und nach einigen Einwechslungen diese Saison war es nun wieder von Beginn an so weit. „Das Startelf-Debüt und der Sieg machen mich und die Mannschaft extrem stolz“, sagt Zuser und fügt hinzu: „Der Sieg war sehr wichtig. Wir haben in den ersten Spielen schon mörderisch gespielt – da war mehr drinnen als die drei Punkte. Jetzt kommen wir ins Rollen und wollen wirklich das zeigen, was wir können – und die nächsten Punkte holen.“

Gegen Haitzendorf im zweiten Heimspiel en suite

Als nächstes geht's für die Kilber gegen Haitzendorf – das zweite Heimspiel in Folge und wieder wie gewohnt am Freitagabend. „Es wäre ein Befreiungsschlag, wenn wir einen Sieg schaffen – das wären sechs Punkte in sieben Tagen“, blickt Vukovic voraus. Er ist guter Dinge, warnt aber auch: „Ich erwarte mir, dass wir diese Intensität vom letzten Spiel hineinbringen. Wir müssen aber extrem aufpassen. Sie sind sehr gefährlich und haben mit Florian Schuh einen der besten Spieler der Liga.“ Und schließlich will Vukovic, dass sich sein Team für das 0:4 vergangenes Frühjahr revanchiert: „Sie haben uns das letzte Mal ausgefuchst, aber wir werden uns dieses Mal nicht ausfuchsen lassen.“